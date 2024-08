Sicredi comenta valor de R$ 18,6 bilhões do Plano Safra na Expointer

Um dos importantes pilares da economia gaúcha, o agronegócio é peça fundamental na reconstrução do Rio Grande do Sul após as enchentes de maio. Com foco no segmento, o Sicredi liberou R$ 18,6 bilhões ao Plano Safra 2023/2024 e, somente no primeiro mês do novo ciclo iniciado em julho, já concedeu R$ 2,7 bilhões para o Estado.

Durante a apresentação do balanço, realizado na manhã desta segunda-feira (26), na 47ª Expointer, o presidente da Central Sicredi Sul/Sudeste, Márcio Port, destacou que a instituição financeira se consolidou em primeiro lugar no RS em números de operações de crédito rural (chegando a 172 mil operações).

“O agro é destaque em nosso negócio desde a sua fundação, e em um momento como esse não poderia ser diferente. E, talvez, diferente de outras instituições financeiras, nós tivemos diretores, gerentes, colegas que ficaram isolados, ficaram sem luz e água, que tiveram de ser resgatados por helicóptero. E isso nos coloca em outro patamar de quem acompanhou tudo só pela mídia”, destacou o dirigente.

No que diz respeito ao Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf), o Sicredi financiou R$ 6,4 bilhões, o que representa 63% do total de contratos realizado no Estado. Em carteira de crédito rural, contabilizou quase R$ 30 bilhões.

Na avaliação de Port, o protagonismo da cooperativa em desempenho do Plano Safra deve-se a sua forte presença no RS, chegando a 483 cidades gaúchas. “Em muitos desses lugares, inclusive, o Sicredi é a única instituição financeira presente. Temos 97% dos municípios gaúchos cobertos pela nossa atuação. Em 340 municípios, mais da metade da população é nossa associada”, detalhou.

Em nível nacional, o Sicredi liberou volume recorde de financiamento aos produtores rurais: foram R$ 56,9 bilhões em mais de 320 mil operações, considerando R$ 17,5 bilhões em Cédulas de Produtor Rural (CPR). Os principais públicos atendidos foram os pequenos e médios produtores, que concentraram 89% do total de operações (sem considerar as operações de CPR), totalizando R$ 24,3 bilhões em volume de crédito.

Para o Plano Safra 2024/2025, o Sicredi disponibilizará R$ 66,5 bilhões aos produtores rurais, valor que representa um aumento de 17% em relação ao concedido no ano-safra anterior. A previsão é de liberação em mais de 350 mil operações atendendo, majoritariamente, pequenos e médios produtores.