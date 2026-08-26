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Publicada em 26 de Agosto de 2026 às 12:39

Neymar não viaja com elenco do Santos e deve ficar fora do jogo contra o Palmeiras no sintético

Neymar jogou apenas um dos oito jogos no sintético desde que voltou ao Santos

Neymar jogou apenas um dos oito jogos no sintético desde que voltou ao Santos

NELSON ALMEIDA / AFP/JC
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Agências
Palmeiras e Santos abrem hoje a disputa por uma vaga nas semifinais da Copa do Brasil. A partida de ida, realizada no Nubank Parque, marca mais um capítulo do embate entre Neymar e os gramados sintéticos. Apesar de relacionado para a partida, o atacante não chegou ao hotel em São Paulo com o elenco e deve ser cortado junto de outro atleta da lista que possui 25 nomes.
 
A disputa de Neymar com o gramado sintético não é de hoje. Desde que voltou ao clube que o revelou, o atacante disputou apenas um dos oito confrontos em campos desse modelo. Na ocasião, o Santos enfrentou o Atlético-MG na Arena MRV, em agosto de 2025, com a partida encerrando em 1 a 1, pelo Campeonato Brasileiro.
 
Após o jogo, o camisa 10 declarou em suas redes sociais a insatisfação com o campo. "Comprovado... Sintético é uma m...", disse via Instagram sobre a partida que foi substituído aos 36 minutos do segundo tempo.
 
 
Em outras ocasiões, o jogador foi preservado pela comissão do clube em quatro confrontos em sintético. Nas restantes, lesões ou períodos de descanso impediram a presença. O Santos ainda faz suspense da situação e não confirma o corte de seu atacante da partida.
 
Outra questão que pode ter sido levada em consideração para o possível corte de Neymar é que ele está pendurado, com dois cartões amarelos. Uma terceira advertência poderia impedir sua presença no jogo da volta, na Vila Belmiro.
 
O jogador também foi pivô de uma manifestação contra a prática do futebol no sintético no ano passado. O posicionamento contou com o apoio de nomes como Thiago Silva, Philippe Coutinho, Gabigol, Lucas Moura, e outros. "Juntos pelo espetáculo. Futebol é natural, não sintético", afirmava a mensagem da campanha.
 
 
Apesar do desfalque de hoje, o atacante estará disponível nas próximas duas partidas da equipe santista, sendo dois clássicos.
 
No domingo, o Santos enfrenta o Corinthians, na Neo Química Arena, pelo Brasileirão. Já na próxima quarta-feira, a partida decisiva das quartas de final da Copa do Brasil, em casa.

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