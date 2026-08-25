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Publicada em 25 de Agosto de 2026 às 19:19

EPTC prepara esquema de trânsito para o Gre-Nal 453

Devido à alto público esperado EPTC prepara esquema especial

Devido à alto público esperado EPTC prepara esquema especial

Ricardo Duarte/Inter/JC
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Nesta quinta-feira (27), às 20h, no Beira-Rio, acontecerá o primeiro Gre-Nal válido pelo jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil. Para garantir a melhor circulação no entorno do estádio, a Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC) preparou um esquema especial de trânsito.

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