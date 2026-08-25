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Publicada em 25 de Agosto de 2026 às 18:57

Com ingressos esgotados, Beira-Rio terá casa cheia nesta quinta-feira

Paulo Pezzolano não terá baixas no grupo de jogadores para enfrentar o rival

Paulo Pezzolano não terá baixas no grupo de jogadores para enfrentar o rival

Ricardo Duarte/Inter/JC
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Guilherme Negruni
A primeira semana Gre-Nal está se aproximando do seu ápice. Na noite desta quinta-feira (27), às 20h, o Beira-Rio recebe o jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil. O check-in, que iniciou na sexta-feira passada, e a venda de ingressos que encerrou na manhã desta terça-feira (25) ao público em geral, teve todas as entradas vendidas. A expectativa é de que o público supere os 45 mil torcedores. Restam agora apenas entradas no Coração do Gigante.

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