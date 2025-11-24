Grêmio recebe um Palmeiras reserva e desmotivado na Arena

Após a derrota frente ao Botafogo, fora de casa, Grêmio terá nova chance de tentar se distanciar da metade de baixo da tabela do Campeonato Brasileiro. Caso vença o Palmeiras, que virá totalmente reserva por conta da final da Libertadores, nesta terça-feira (24), às 21h30min, pela 36ª rodada, o Tricolor pode chegar a 9ª posição. No entanto, depende de resultados paralelos para se manter na primeira página da tabela.

Para tentar mudar o patamar na reta final da temporada, o técnico Mano Menezes tem problemas sérios para montar a zaga. Após deixar o estádio Nilton Santos de muletas, Noriega teve constatadas duas rupturas ligamentares no tornozelo esquerdo. Com a lesão, o nipo-peruano se junta à lista de atletas que devem retornar apenas em 2026. O possível substituto no lado direito da defesa, Gustavo Martins está suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Sem nenhum destro, Mano deve voltar a deslocar Wagner Leonardo para a posição ao lado de Kannemann.



Na frente, a dúvida fica entre Alysson e Pavón. O primeiro vem sendo titular, mas as boas atuações do argentino vindo do banco colocaram uma pulga atrás da orelha do comandante. Já os preservadores Amuzu, que nem foi relacionado, e Carlos Vinícius, que entrou na metade do segundo tempo, devem fechar o trio de ataque. Outra boa notícia é o retorno de Arthur, que também ficou de fora no final de semana.