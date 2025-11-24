Grêmio recebe um Palmeiras reserva e desmotivado na Arena

Após a derrota frente ao Botafogo, fora de casa, Grêmio terá nova chance de tentar se distanciar da metade de baixo da tabela do Campeonato Brasileiro. Caso vença o Palmeiras, que virá totalmente reserva por conta da final da Libertadores, nesta terça-feira (24), às 21h30min, pela 36ª rodada, o Tricolor pode chegar a 9ª posição. No entanto, depende de resultados paralelos para se manter na primeira página da tabela.
Para tentar mudar o patamar na reta final da temporada, o técnico Mano Menezes tem problemas sérios para montar a zaga. Após deixar o estádio Nilton Santos de muletas, Noriega teve constatadas duas rupturas ligamentares no tornozelo esquerdo. Com a lesão, o nipo-peruano se junta à lista de atletas que devem retornar apenas em 2026. O possível substituto no lado direito da defesa, Gustavo Martins está suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Sem nenhum destro, Mano deve voltar a deslocar Wagner Leonardo para a posição ao lado de Kannemann.
Na frente, a dúvida fica entre Alysson e Pavón. O primeiro vem sendo titular, mas as boas atuações do argentino vindo do banco colocaram uma pulga atrás da orelha do comandante. Já os preservadores Amuzu, que nem foi relacionado, e Carlos Vinícius, que entrou na metade do segundo tempo, devem fechar o trio de ataque. Outra boa notícia é o retorno de Arthur, que também ficou de fora no final de semana.
Já o Palmeiras chega na partida com o título do Brasileirão quase fora do alcance, Flamengo tem quatro pontos de vantagem na liderança da competição, e com uma final de Copa Libertadores no próximo sábado. Diante da situação, o técnico Abel Ferreira deve colocar um time misto em campo.
O provável Grêmio tem Tiago Volpi; Marcos Rocha, Wagner Leonardo, Kannemann e Marlon; Dodi, Arthur, Edenilson, Amuzu e Alysson (Pavón); Carlos Vinícius. Já o Palmeiras deve ir a campo com Marcelo Lomba; Giay, Benedetti, Micael e Jefté; Aníbal Moreno, Emi Martínez e Mauricio; Felipe Anderson; Sosa e Bruno Rodrigues.
