Grêmio vence o Juventude na Arena e conquista o hexacampeonato do Gauchão feminino

O Grêmio confirmou o hexacampeonato do Gauchão Feminino ao bater o Juventude por 2 a 1, na Arena, sustentando com autoridade a ampla vantagem construída no jogo de ida. Desde os primeiros minutos, as Mosqueteiras controlaram a partida, dominaram a posse de bola e impuseram seu ritmo diante de mais de 3 mil torcedores que compareceram para apoiar o time.

O gol que abriu o placar saiu em grande estilo: Bia Santos aproveitou uma sobra dentro da área e acertou um lindo chute de primeira, emocionando a torcida e colocando o Tricolor ainda mais próximo do título.

No segundo tempo, o Juventude reagiu e empatou com Rayane, mas o Grêmio seguiu mais organizado, intenso e decisivo. Aos 38 minutos, Maria Dias sofreu pênalti após grande jogada pela ponta, e Giovaninha converteu com tranquilidade, recolocando o time na frente e confirmando o 5 a 1 no agregado que selou o segundo título consecutivo da equipe.