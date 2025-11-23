Grêmio comete falhas, perde para o Botafogo no Rio e vê sonho de Libertadores se distanciar

O Botafogo venceu o Grêmio por 3 a 2 neste sábado (22), no Estádio Nilton Santos, pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com o resultado, o Glorioso chegou a 58 pontos, mas segue em quinto lugar, atrás do Mirassol, que tem 60 e abre a zona de classificação para a próxima edição da Conmebol Libertadores. Cuiabano, Artur e Marçal marcaram os gols da vitória do Botafogo. André e Carlos Vinicius fizeram para o Grêmio.

O Botafogo volta a campo no próximo domingo (30), quando enfrenta o Corinthians, às 16h, em São Paulo. Na terça-feira (25), o Grêmio recebe o Palmeiras, às 21h30min.

Apesar da vitória, o Botafogo não conseguiu entrar no G4. O Mirassol, atual quarto colocado com 60 pontos, segue à frente e ainda entra em campo na segunda-feira, às 19h, contra o Ceará, partida que pode manter a distância ou até ampliá-la na luta pela vaga direta.

LANCES

Gol do Botafogo! Aos 14 minutos do primeiro tempo, Savarino arriscou e acertou o travessão. No rebote, Artur finalizou, Volpi espalmou, a bola desviou em Noriega e sobrou para Cuiabano, que apenas empurrou para o fundo das redes.

Golaço! Aos 19 minutos do primeiro tempo, Danilo do meio campo pela esquerda, encontrou Artur pela direita e deu o passe de trivela. O atacante deslocou a defesa do Grêmio e finalizou. 2 a 0 para o Fogão.

Quase. Aos 37 minutos do primeiro tempo, recebeu no meio da área, dominou, mas finalizou por cima do gol.

Grêmio diminui. Aos três minutos do segundo tempo, Pavón recebe pela direita, cruza para o meio da área e André cabeceia para o gol. O Tricolor diminui o placar.

Que defesa! Aos 12 minutos do segundo tempo, Leo Linck evitou o empate do Grêmio ao fazer uma bela defesa após chute de Cuellar pela direita na entrada da área.

Pênalti anulado. Aos 16 minutos do segundo tempo, Savarino recebeu belo passe de Artur, mas foi derrubado na área por Marcos Rocha. O árbitro sinalizou pênalti e o VAR recomendou a revisão do lance; o juiz anulou a penalidade.

3 a 1. Aos 37 minutos do segundo tempo, Montoro cobrou escanteio, David Ricardo ajeitou para Marçal, que cabeceou para o gol, ampliando a vantagem botafoguense.

3 a 2. Aos 44 minutos do segundo tempo, Pavón cruzou rasteiro para Carlos Vinicius, que diminuiu o placar.

Botafogo 3 Léo Linck, Vitinho, Alexander Barboza, David Ricardo, Cuiabano, Danilo (Newton), Marlon Freitas, Savarino (Montoro), Joaquín Correa (Barrera), Kadir (Arthur Cabral), Artur (Marçal). Técnico: Davide Ancelotti.

Grêmio 2 Tiago Volpi, Marcos Rocha, Gustavo Martins, Noriega, Marlon, Dodi, Cuéllar, Edenílson (Aravena), Lucas Esteves (Cristaldo), André, Alysson (Pavón). Técnico: Mano Menezes.