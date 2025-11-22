Ex-Grêmio, Bitello quer voltar ao Brasil para realizar sonho da seleção

O meia-atacante Bitello, de 25 anos, tem interesse em retornar ao Brasil após passagem pelo Dínamo de Moscou, da Rússia. Ex-Grêmio, o jogador quase foi parar no Botafogo no início de 2025 e segue sonhando com a seleção brasileira.

VAI VOLTAR AO BRASIL?

Esse é o objetivo de Bitello e seu estafe na próxima janela de transferências. A volta ao Brasil representaria uma vitrine para realizar o sonho de vestir a camisa da seleção. Exposição na Rússia é pequena, já que o futebol local está confinado. Os clubes russos não estão liberados para jogarem a Champions League e outras competições internacionais por conta da guerra da Ucrânia.

O Grêmio é o principal interessado em Bitello. O UOL apurou que a nova diretoria, eleita no início deste mês, mantém contato com o estafe do jogador para tentar repatriá-lo. Apesar do carinho pelo Tricolor Gaúcho, Bitello quer ouvir propostas de outros clubes. A vontade de disputar títulos também pesa na equação.

A questão é a liberação junto ao Dínamo de Moscou. Bitello teve seu contrato renovado recentemente, até 2031. Os russos, inclusive, emperraram negociação com o Botafogo no início do ano. Bitello seria vendido por cerca de R$ 110 milhões ao Alvinegro, mas, depois de encaminhadas, as conversas tiveram reviravolta porque dirigentes do Dínamo pediram garantias bancárias a John Textor.

Ainda que o futebol brasileiro seja a prioridade, não é a única opção caso Bitello deixe o Dínamo de Moscou. Clubes do Oriente Médio também interessam. Sondagens já apareceram.