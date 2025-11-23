Coritiba confirma título da Série B; Athletico-PR, Chapecoense e Remo voltam à elite nacional

A Série B encerrou sua temporada neste domingo (23) com oito partidas simultâneas que definiram o destino de acesso e queda. O Coritiba, já garantido e campeão antecipado, apenas confirmou a taça na rodada final. Athletico-PR, Chapecoense e Remo completaram o G-4 após deixarem para trás Criciúma e Goiás, que não venceram e permanecem na segunda divisão. O artilheiro da competição foi Pedro Rocha, do Remo. O ex-jogador do Grêmio fez 15 gols no campeonato e ajudou a equipe paraense a subir de divisão.

Na zona inferior da tabela, Ferroviária, Volta Redonda, Amazonas e Paysandu disputarão a Série C em 2026. A Ferroviária ainda lutava contra Athletic e Botafogo-SP, mas acabou não resistindo e confirmando o rebaixamento.