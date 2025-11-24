Tabela da o Gauchão é divulgada e primeiro Gre-Nal do ano será no Beira-Rio

A Federação Gaúcha de Futebol (FGF) divulgou na última sexta-feira (21), a tabela do Gauchão de 2026. Além da presença de VAR desde o início do campeonato, a competição também conta com um novo formato, que pode ser lido clicando aqui. O primeiro clássico da próxima temporada será disputado no Beira-Rio. O Inter, atual campeão, tentará defender o título.
Confira abaixo a tabela:
1ª rodada – 10/11 de janeiro: Avenida x Grêmio (Eucaliptos), Inter x Novo Hamburgo (Beira-Rio), Guarany x Monsoon (Estrela D’Alva), São José x Inter-SM (Francisco Novelletto), São Luiz x Caxias (19 de Outubro) e Juventude x Ypiranga (Alfredo Jaconi);
2ª rodada – 14/15 de janeiro: Inter-SM x São Luiz (Presidente Vargas), Ypiranga x Guarany (Colosso da Lagoa), Grêmio x São José (Arena do Grêmio), Monsoon x Inter (Francisco Novelletto), Caxias x Avenida (Centenário) e Novo Hamburgo x Juventude (Estádio do Vale);
3ª rodada – 17/18 de janeiro: Grêmio x São Luiz (Arena do Grêmio), Ypiranga x Inter (Colosso da Lagoa), Novo Hamburgo x São José (Estádio do Vale), Monsoon x Avenida (Francisco Novelletto), Inter-SM x Juventude (Presidente Vargas) e Caxias x Guarany (Centenário);
4ª rodada – 21/22 de janeiro: Guarany x Grêmio (Estrela D’Alva), Inter x Inter-SM (Beira-Rio), São José x Monsoon (Francisco Novelletto), Juventude x Caxias (Alfredo Jaconi), Avenida x Ypiranga (Eucaliptos) e São Luiz x Novo Hamburgo (19 de Outubro);
5ª rodada – 24/25 de janeiro: Inter x Grêmio (Beira-Rio), São Luiz x Ypiranga (19 de Outubro), Guarany x Inter-SM (Estrela D’Alva), Juventude x Monsoon (Alfredo Jaconi), São José x Caxias (Francisco Novelletto) e Avenida x Novo Hamburgo (Eucaliptos);
6ª rodada – 1º de fevereiro: Ypiranga x São José (Colosso da Lagoa), Monsoon x São Luiz (Francisco Novelletto), Grêmio x Juventude (Arena do Grêmio), Caxias x Inter (Centenário), Inter-SM x Avenida (Presidente Vargas) e Novo Hamburgo x Guarany (Estádio do Vale);