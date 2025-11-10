Com novo formato, Gauchão terá presença de VAR desde a primeira fase

O Campeonato Gaúcho terá uma “cara nova” em 2026, com a criação de um novo formato para a competição. Além da presença de VAR desde o início do campeonato, na primeira fase, os 12 clubes participantes foram divididos em dois grupos de seis (A e B). As equipes do grupo A enfrentam todos os integrantes do grupo B em turno único, se classificando os quatro melhores de cada grupo para as quartas de final. Após o término da 1ª fase, um quadrangular entre os 5º e 6º colocados de cada grupo será realizado em busca da permanência na primeira divisão do estadual, contando com turno e returno.

Já nas fases de mata-mata, as quartas de final serão disputadas em jogo único, com o empate levando direto para as penalidades. Os eliminados nessa fase entram na Taça Farroupilha, com semifinais e finais ida e volta, o vencedor do torneio se classifica para a Copa do Brasil de 2027. A partir das semifinais do Gauchão, os jogos serão de ida e volta e o clube com o melhor somatório das fases decide a eliminatória em casa.

O campeonato tem previsão de início no dia 11/01 e término dia 08/03, sendo disputado em oito cidades do Estado (Bagé, Caxias do Sul, Erechim, Ijuí, Novo Hamburgo, Porto Alegre, Santa Cruz do Sul e Santa Maria). Confira os grupos abaixo:



Grupo A:

Inter

Juventude

Avenida

São José

Guarany de Bagé

São Luíz

Grupo B: