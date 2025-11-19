Grêmio derrota o Vasco na Arena e espanta risco do rebaixamento

Na noite desta quarta-feira (19), o Grêmio venceu o duelo direto com o Vasco , na Arena, pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro, passou os cariocas e se afastou da zona de rebaixamento Com o resultado, o Tricolor voltou a vencer após três jogos e somou três pontos, que o alavancaram da 14ª para a 11ª colocação. No entanto a equipe ainda pode ser ultrapassada por Ceará e Corinthians, que jogam nesta quinta-feira (20).



A primeira chance da partida veio logo no primeiro minuto. Cristaldo recebeu de Pavon, invadiu a área e finalizou no contrapé de Léo Jardim, mas o goleiro vascaíno se recuperou a tempo de evitar que o Grêmio abrisse o marcador. A resposta do Vasco veio dois minutos depois. Nuno Moreira cruzou para Puma Rodríguez, que cabeceou sozinho dentro da área, mas a boa chance parou na defesa de Tiago Volpi.



Depois do susto o Grêmio cresceu. Nos minutos seguintes, Wagner Leonardo, Carlos Vinicius e Amuzu tiveram boas chances mas não conseguiram converter em gols. Aos 23, foi a vez de Cristaldo sair novamente cara a cara com Jardim. No entanto, mais uma vez, o goleiro levou a melhor no duelo pessoal com o argentino e fez grande defesa em chute dentro da área na infiltração do argentino.



Nos acréscimos do primeiro tempo, o Tricolor passou 3 minutos sem sair do campo de ataque. Foram dois escanteios e um lateral para dentro da área, mesmo com todo o ímpeto dos donos da casa ainda prevaleceu a defesa do alvinegro carioca. Com tudo igual, aos 50, o árbitro Raphael Claus (SP) encerrou o primeiro tempo.



Os primeiros 45 minutos foram marcados pela superioridade do Grêmio. Foram 13 finalizações contra apenas duas dos cariocas. Mas mesmo com muitas oportunidades, ainda falta capricho no último toque para garantir na Arena.



A segunda etapa começou do mesmo jeito que terminou a primeira. O Cruzmaltino se defendia enquanto os anfitriões mantinham a pressão. Mas dessa vez, a chance caiu no pé certo. Depois de cruzamento de Pavón, Carlos Vinicius dominou girando para finalizar sem dar chances a Leo Jardim e colocar o Grêmio na frente no placar.



Depois do gol, o Tricolor relaxou e os cariocas finalmente começaram a se encontrar no jogo. Foi nesse momento que os visitantes tiveram sua oportunidade. Aos 23 minutos, Rayan cruzou para Vegetti sozinho na área, mas o Pirata cabeceou para fora.



Quando vivia seu pior momento na partida, os gaúchos encontraram um contra-ataque. Dodi roubou a bola e lançou Amuzu. O ganês naturalizado belga avançou e deu um toque sutil, tirando de Léo Jardin, a bola ainda bateu caprichosamente no pé da trave antes de entrar.

Depois do segundo gol, o jogo esfriou. Sem novas grandes oportunidades, aos 51, o juiz Raphael Claus apontou o meio de campo para decretar números finais na vitória tricolor. O Grêmio volta a campo no próximo sábado, às 19h30min, para enfrentar o Botafogo no Engenhão.



Grêmio (2) - Tiago Volpi; Marcos Rocha (João Lucas), Gustavo Martins, Wagner Leonardo e Marlon; Dodi, Arthur (Camilo) e Cristaldo (Cuéllar); Amuzu (Lucas Esteves), Pavón (Alysson) e Carlos Vinícius (André Henrique). Técnico: Mano Menezes Técnico: Mano Menezes



Vasco (0) - Léo Jardim; Puma Rodríguez, Hugo Moura, Robert Renan e Lucas Piton; Barros e Tchê Tchê (Thiago Mendes); Rayan, Philippe Coutinho e Nuno Moreira; Vegetti. Técnico: Fernando Diniz

Arbitro - Raphael Claus