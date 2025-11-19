Copa tem cabeças de chave definidos com Brasil e chance de grupo da morte

A Copa do Mundo de 2026 já tem suas 42 vagas diretas preenchidas —outras seis virão da repescagem— e já é possível afirmar que o Brasil e outras 11 seleções serão cabeças de chave no sorteio do próximo dia 5 de dezembro.

Mesmo com o modelo de 48 seleções, é possível que se formem "grupos da morte". Tudo dependerá de como ficarão os outros potes e como a Fifa vai encaixar as seleções vindas da repescagem.

A única mudança possível em comparação a como foi feita a divisão dos potes nos últimos anos diz respeito à repescagem. Anteriormente, as seleções que se classificaram nesta instância iam direto para o "Pote 4", mas existe a possibilidade de que a medida seja abolida.

OS CABEÇAS DE CHAVE

Três dos 12 grupos que serão formados já têm a primeira equipe definida como cabeça de chave. Canadá, Estados Unidos e México sediarão a Copa do Mundo e, por isso, estão garantidos. Os outros nove grupos terão cabeças de chave com base no ranking da Fifa.

A seleção brasileira é um desses casos. O Brasil é o quinto no ranking da Fifa, de acordo com a atualização desta quarta-feira (19), e confirmou a classificação para a Copa do Mundo com o quinto lugar nas Eliminatórias Sul-Americanas.

Além do Brasil, a Argentina também vai representar o continente como cabeça de chave, sendo a segunda no ranking.

Espanha (1º), França (3º), Inglaterra (4º), Portugal (6º), Holanda (7°), Bélgica (8°) e Alemanha (9°) serão os demais cabeças de chave. Os belgas foram os últimos a garantirem posição, uma vez que se classificaram nesta terça-feira (18).

A Itália foi quem se deu mal. Por ter ido para a repescagem e ainda não ter vaga garantida, a seleção perdeu posições no ranking —era 9ª e caiu para 12ª— e não será cabeça de chave mesmo que se classifique.

GRUPOS DA MORTE?

São muitas seleções de tradição que não estão entre as cabeças de chave. Croácia e Marrocos estiveram entre as quatro melhores da última Copa do Mundo, disputada no Qatar. Elas aparecem na 10ª e 11ª posições, respectivamente.

Colômbia, Uruguai e Senegal são outros combinados considerados fortes entre as 20 melhores seleções do mundo. É bem provável que o trio esteja no "Pote 2".

A Noruega é mais uma surpresa que pode complicar grupos na Copa do Mundo. Haaland e companhia tiveram campanha praticamente perfeita nas Eliminatórias e carregam sonho antigo de um país inteiro.

A Itália pode contribuir para esse grupo da morte hipotético. Resta saber se vai conseguir a classificação para a Copa do Mundo, já que ficou fora das duas últimas, e os moldes do sorteio. Inicialmente, ela cairia no "Pote 4", assim como todos os outros da repescagem.

É importante destacar outras seleções interessantes que também vão para a repescagem. É o caso de Irlanda, Dinamarca e Polônia.

*

VEJA TODAS AS SELEÇÕES CLASSIFICADAS PARA A COPA

Sedes

Canadá

Estados Unidos

México

África

África do Sul

Argélia

Cabo Verde

Costa do Marfim

Egito

Gana

Marrocos

Senegal

Tunísia

América do Sul

Argentina

Brasil

Colômbia

Equador

Paraguai

Uruguai

América Central e do Norte

Curaçao

Haiti

Panamá

Ásia

Arábia Saudita

Austrália*

Coreia do Sul

Irã

Japão

Jordânia

Qatar

Uzbequistão

Europa

Alemanha

Áustria

Bélgica

Croácia

Escócia

Espanha

França

Holanda

Inglaterra

Noruega

Portugal

Suíça

Oceania

Nova Zelândia

* A Austrália fica na Oceania, mas joga pela Ásia

REPESCAGEM EUROPEIA

Ao todo, 16 seleções vão disputar a repescagem europeia, que dará quatro vagas na Copa do Mundo. 12 delas ficaram em segundo nos seus grupos durante as Eliminatórias e outras quatro foram campeãs de seus grupos na Liga das Nações.

Garantiram lugar na repescagem via Eliminatórias: Itália, Albânia, Eslováquia, Ucrânia, Irlanda, Polônia, República Tcheca, Turquia, Kosovo, Bósnia, País de Gales e Dinamarca.

Garantiram vaga na repescagem via Liga das Nações: Irlanda do Norte, Suécia, Romênia e Macedônia do Norte.

As seleções serão divididas em quatro potes com quatro seleções cada, e um sorteio será realizado pela Fifa nesta quinta-feira (20), às 9h (de Brasília). Quatro chaves de mata-mata serão formadas com semifinais com jogos entre Pote 1 x Pote 4 e Pote 2 x Pote 3. Os vencedores se enfrentam nas "finais" de cada chaveamento.

As vencedoras das decisões vão à Copa. Serão jogos únicos nas duas fases.

Pote 1: Itália, Dinamarca, Turquia e Ucrânia

Pote 2: Polônia, País de Gales, República Tcheca e Eslováquia

Pote 3: Irlanda, Albânia, Bósnia e Kosovo

Pote 4: Irlanda do Norte, Romênia, Suécia e Macedônia do Norte.

REPESCAGEM INTERCONTINENTAL

Seis seleções brigam por duas vagas na Copa do Mundo nesta repescagem. Ela conta com um representante da América do Sul, um da África, um da Ásia, um da Oceania e dois da América Central e do Norte.

Se garantiram na disputa: Bolívia, Nova Caledônia, República Democrática do Congo, Iraque, Suriname e Jamaica.

A Fifa sorteará duas chaves de mata-mata nesta quinta-feira (20). Iraque e RD Congo já estão garantidos nas "finais" por terem ranking melhor. As outras quatro terão os seus confrontos definidos no sorteio — Suriname e Jamaica não podem se enfrentar por serem da mesma confederação. Os vencedores das semis vão às decisões. As duas "campeãs" se garantem na Copa.

Partidas únicas serão disputadas. Elas serão realizadas no México, uma das sedes da Copa do Mundo do ano que vem.

Semifinais

Jamaica x Bolívia ou Nova Caledônia

Suriname x Bolívia ou Nova Caledônia

Finais*

Iraque x Jamaica, Suriname, Bolívia ou Nova Caledônia

RD Congo x Jamaica, Suriname, Bolívia ou Nova Caledônia

* Dependem do chaveamento sorteado