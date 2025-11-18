Com Pavón e Cristaldo de titulares, Grêmio enfrenta o Vasco na Arena

Decidido a não lutar mais um ano contra o rebaixamento, o Grêmio recebe o Vasco na Arena, nesta quarta (19), às 21h30min, com apenas um objetivo: vencer. O Imortal, que ainda sonha com uma vaga para a Libertadores, visa um possível G-8, onde se encontra neste momento a cinco pontos, podendo encurtar a distância para dois, caso o São Paulo não pontue contra o Corinthians. Os mesmos cinco pontos, separam os gremistas do Vitória, primeiro time da zona, e uma derrota para o Cruzmaltino, além de resultados paralelos, colocariam o Grêmio próximo do Z-4.

Para a partida da 34ª rodada, o técnico Mano Menezes conta com a volta do lateral Marcos Rocha, recuperado de lesão. No entanto, não terá disponível Edenílson, suspenso, e Alysson, diagnosticado com um quadro de virose. Para a vaga do jovem atacante, Pavón deve ser o escolhido pela comissão, a dúvida ficava entre Cristaldo ou Monsalve como articulador do time. No entanto, o colombiano não participou da penúltima atividade na segunda e virou dúvida para o confronto, portanto, o argentino deve assumir a vaga.

Além dos desfalques no departamento médico, Noriega e Aravena também não estão disponíveis. Ambos se enfrentaram na Rússia por suas respectivas seleções e o Chile venceu por 2 a 1. O volante peruano vinha atuando de zagueiro, portanto Gustavo Martins deve assumir seu lugar, além disso há chances de Wagner Leonardo começar na vaga de Kannemann por opção técnica.

Outro problema para o Grêmio foi a punição de transferban aplicada pela Fifa na terça-feira. A equipe gremista está impedida de registrar jogadores até quitar sua dívida com o River Plate-URU de 150 mil euros (R$ 920,2 mil), pelo empréstimo de Mathias Arezo para o Peñarol.

Com isso, a provável escalação do Grêmio deve ter Tiago Volpi; Marcos Rocha, Gustavo Martins, Wagner Leonardo (Kannemann) e Marlon; Dodi e Arthur; Amuzu, Cristaldo e Pavón; Carlos Vinícius. Já o Gigante da Colina deve ir com Léo Jardim; Puma Rodríguez (Tchê Tchê), Hugo Moura, Robert Renan e Lucas Piton; Barros e Tchê Tchê (Thiago Mendes); Rayan, Philippe Coutinho e Nuno Moreira; Vegetti.