Técnico da Nigéria acusa rival congolês de usar 'vudu' após queda na respescagem da Copa

O treinador da seleção da Nigéria, Eric Chelle, protagonizou uma situação inusitada após a eliminação de sua equipe para a República do Congo na disputa por pênaltis, em jogo válido pela repescagem africana da Copa do Mundo de 2026. Ele afirmou que um membro da comissão técnica do adversário estava fazendo um "vudu" durante a disputa de penalidades. O Congo venceu o confronto nos pênaltis por 4 a 3 após o empate em 1 a 1 e avançou para a outra fase da repescagem intercontinental, que será realizada em março.

LEIA TAMBÉM: Rayssa Leal é pentacampeã do STU Pro Tour do Rio

Chelle foi filmado durante a cobrança de tiros livres se irritando com a comissão técnica do Congo e se movendo agressivamente em direção à área técnica adversária. "O cara do Congo fez algum tipo de "vudu". Ele fazia assim (sacudia uma garrafa) com a água, ou seja lá o que for", disse o comandante a repórteres na zona mista de imprensa após a partida.

"Toda vez, toda vez, toda vez é a mesma coisa. Por isso eu estava um pouco nervoso com ele", completou o treinador. Segundo ele, um integrante da comissão técnica rival agitava uma garrafa que teria um "líquido misterioso".

A Nigéria não conseguiu se classificar para duas Copas do Mundo consecutivas, apesar de contar com atacantes de gabarito internacional. Osimhen, que atualmente defende o Galatasaray, se machucou no primeiro tempo do jogo de domingo e saiu no intervalo, quando o placar estava 1 a 1. Lookman, astro da Atalanta, também foi substituído no segundo tempo.

No jogo, os nigerianos saíram na frente com Frank Onyeka, mas a República do Congo conseguiu reagir e buscou o empate com Mechak Elia. Nas penalidades, os congoleses levaram a melhor e venceram a disputa por 4 a 3.