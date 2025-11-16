Rayssa Leal é pentacampeã do STU Pro Tour do Rio

Rayssa Leal conquistou neste domingo (16) o pentacampeonato de skate street do STU Pro Tour do Rio. Desde 2021, ela é a vencedora da pista da Praça Duó, na Barra da Tijuca, um dos principais pontos do skate no Rio de Janeiro.

LEIA TAMBÉM: Sinner frustra busca inédita de Alcaraz e celebra bicampeonato do ATP Finals

Rayssa recebeu a nota 75,69 logo na primeira de suas três voltas, suficiente para selar a conquista. "Fiz tudo que eu queria, quer dizer, quase tudo, porque queria muito ter acertado minha última volta, que já era a Golden Run (volta do título)", afirmou.

O que não a deixa mais incomodada é o fato de não precisar mais usar capacete a partir de agora. Como completará 18 anos em janeiro, esta foi a última etapa em que teve que usar o acessório, uma obrigação que qualquer skatista tem até completar a maioridade.

"É o fim de uma grande jornada. Vocês me viram desde a fadinha, quando eu ainda nem usava capacete. Passei a usá-lo nas competições e, agora, vou tirar de novo. E de vez. O pessoal do Brasil inteiro já estava andando sem capacete, agora está vindo uma nova geração aí e sou eu que vou esperar elas tirarem o capacete."

A disputa foi marcada pela chuva e precisou ser paralisada antes da terceira volta. A pista foi seca com rodos e toalhas.

No retorno, a australiana Chloe Covell, teve quedas na volta decisiva e chorou ao deixar a competição. Mesmo assim conquistou o segundo lugar com a nota 70,55, e a holandesa Keet Oldenbeuving, ficou na terceira colocação com a nota 58,78. As duas são algumas das melhores amigas de Rayssa no skate.

As brasileiras Gabi Mazetto (55,23), Maria Lúcia (40,50) e Isabelly Ávila (33,83) foram as outras finalistas da terceira e última etapa do Street do Pro Tour STU.