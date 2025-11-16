Sinner frustra busca inédita de Alcaraz e celebra bicampeonato do ATP Finals

No 16º capítulo da rivalidade que move o tênis atual, Jannik Sinner impediu que Carlos Alcaraz alcançasse seu primeiro título no ATP Finals e garantiu o bicampeonato diante da torcida italiana, em Turim, neste domingo. Em casa, o número 2 do mundo venceu o líder do ranking por 2 sets a 0, com parciais de 7/6 e 7/5.

Essa foi a oitava decisão entre os dois, e o italiano reduziu a vantagem do espanhol. Alcaraz venceu cinco vezes -US Open, Masters de Cincinnati, Roland Garros e Masters de Roma em 2025, além do ATP de Pequim em 2024- e Sinner chegou a três vitórias em finais sobre o rival: Wimbledon 2025, ATP de Umag 2022 e agora o ATP Finals 2025.

O ATP Finals reúne os oito primeiros colocados no ranking e marca o fim da temporada do tênis masculino. Apesar da derrota, Alcaraz seguirá como número 1 do mundo.

Sinner e Alcaraz chegaram invictos à final, e o italiano vai embolsar o prêmio máximo de US$ 5,07 milhões, além de 1.500 pontos no ranking. O espanhol receberá US$ 2,70 milhões e 1.000 pontos.

No caminho até a decisão, Alcaraz derrotou o canadense Félix Auger-Aliassime (número 8) por 2 sets a 0 (6/2 e 6/4) na semifinal. Sinner, por sua vez, superou o australiano Alex de Minaur (número 7) também por 2 a 0 (7/5 e 6/2).

A final deste ano atraiu presenças ilustres. O brasileiro Gustavo Kuerten acompanhou a partida em Turim -Guga foi campeão do Finals, então chamado de Masters, em 2000, quando assumiu o topo do ranking. O piloto de F1 Kimi Antonelli, da Mercedes, também esteve nas arquibancadas.