Inter tem mobilização total para ‘final’ com o Ceará

Depois de 12 dias, o Inter finalmente volta aos gramados nesta quinta-feira (20), às 21h30min, para enfrentar o Ceará, na Arena Castelão, em Fortaleza. A partida válida pela 34ª rodada é a primeira na maratona de cinco jogos sem pausas até o final do Campeonato Brasileiro. A mobilização no Colorado, que trata o confronto como uma final, é total. A equipe ocupa atualmente a 15ª colocação na tabela, dois pontos atrás do Vitória, em 17º, primeiro time na zona do rebaixamento.
Sem vencer há cinco partidas, o Alvirrubro tenta reencontrar o rumo das vitórias. Para auxiliar na tarefa, Díaz terá um reforço importante. Alan Rodríguez está em seu melhor momento físico desde a chegada da nova comissão técnica e deve entrar no lugar do suspenso Thiago Maia. Na frente o argentino tem trabalhado com Vitinho e Ricardo Mathias. Mas o segundo deve dar lugar a Borré ou Carbonero. A dupla retorna da seleção colombiana direto para a capital cearense nesta quarta-feira (19), onde serão avaliados e se liberados, vão para o campo.
O provável Inter tem Ivan; Bruno Gomes, Mercado, Vitão e Bernabei; Luis Otávio, Bruno Henrique (Juninho), Alan Rodríguez, Alan Patrick; Vitinho e Carbonero (Borré). Já o Ceará deve entrar com Bruno Ferreira; Marllon (Éder), Marcos Victor e Willian Machado; Fabiano Souza, Diego, Vinícius Zanocelo, Lucas Mugni e Matheus Bahia; Galeano e Pedro Henrique.
Em meio à preparação, o Colorado teve uma notícia que preocupa os bastidores. A Alfa, patrocinadora máster do Inter, voltou a atrasar os repasses para o clube. A empresa deveria ter depositado R$ 4 milhões no último dia 10, mas não cumpriu o acerto. Nos últimos meses, a empresa tem tido dificuldades para cumprir os prazos com a equipe, alegando um problema de fluxo de caixa. No entanto, havia regularizado a situação no início deste mês.
