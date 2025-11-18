Inter tem mobilização total para ‘final’ com o Ceará

Depois de 12 dias, o Inter finalmente volta aos gramados nesta quinta-feira (20), às 21h30min, para enfrentar o Ceará, na Arena Castelão, em Fortaleza. A partida válida pela 34ª rodada é a primeira na maratona de cinco jogos sem pausas até o final do Campeonato Brasileiro. A mobilização no Colorado, que trata o confronto como uma final, é total. A equipe ocupa atualmente a 15ª colocação na tabela, dois pontos atrás do Vitória, em 17º, primeiro time na zona do rebaixamento.

Para auxiliar na tarefa, Díaz terá um reforço importante. Alan Rodríguez está em seu melhor momento físico desde a chegada da nova comissão técnica e deve entrar no lugar do suspenso Thiago Maia. Na frente o argentino tem trabalhado com Vitinho e Ricardo Mathias. Mas o segundo deve dar lugar a Borré ou Carbonero. A dupla retorna da seleção colombiana direto para a capital cearense nesta quarta-feira (19), onde serão avaliados e se liberados, vão para o campo.O provável Inter tem Ivan; Bruno Gomes, Mercado, Vitão e Bernabei; Luis Otávio, Bruno Henrique (Juninho), Alan Rodríguez, Alan Patrick; Vitinho e Carbonero (Borré). Já o Ceará deve entrar com Bruno Ferreira; Marllon (Éder), Marcos Victor e Willian Machado; Fabiano Souza, Diego, Vinícius Zanocelo, Lucas Mugni e Matheus Bahia; Galeano e Pedro Henrique.Em meio à preparação, o Colorado teve uma notícia que preocupa os bastidores. A Alfa,. A empresa deveria ter depositado R$ 4 milhões no último dia 10, mas não cumpriu o acerto. Nos últimos meses, a empresa tem tido dificuldades para cumprir os prazos com a equipe, alegando um problema de fluxo de caixa. No entanto, havia regularizado a situação no início deste mês.