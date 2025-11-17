Ancelotti pode fazer mudanças para o último teste do Brasil em 2025

Depois de vencer o Senegal por 2 a 0, no sábado, a seleção brasileira volta a campo para enfrentar a Tunísia, nesta terça-feira (18), às 16h30min. No último amistoso da temporada, o técnico Carlo Ancelotti não poderá contar com o zagueiro Gabriel Magalhães, que saiu lesionado no duelo com os africanos. O italiano já admitiu em coletiva que o lateral-direito Wesley deve começar entre os titulares, com isso Militão deve ser deslocado para a zaga, formando dupla com Marquinhos.

Ele ainda confirmou que pretende manter o esquema com quatro atacantes, mas que não desconsidera realizar alterações para o confronto. “Temos que ter uma ideia muito clara do que fazer. Deu certo o sistema com muitos na frente, mas também temos que pensar uma formação mais defensiva como plano B. Gostei do sistema, porque a atitude dos jogadores da frente foi boa. O trabalho que fazem no aspecto defensivo é importante para a equipe”, afirmou o treinador.

Ainda na coletiva, o italiano comentou que Neymar está na lista de jogadores que podem estar no Mundial, mas que tem que "observar ele e os outros" para tentar não cometer erros na lista definitiva. Além disso, mesmo com contrato até o meio de 2026, ele não descartou a possibilidade de estar presente em mais um ciclo de Copa, afirmando que não tem pressa para tomar essa decisão e brincou sobre o custo da renovação em caso de conquista do hexa no ano que vem. "Não temos pressa para fazer, mas se a ideia for seguir, não tem problema. A verdade é que o contrato antes do Mundial é mais barato e depois pode ser muito mais caro", declarou.