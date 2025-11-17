Depois de vencer Senegal, seleção se prepara para enfrentar a Tunísia

Um mês após a inédita derrota para o Japão por 3 a 2, o Brasil voltou a vencer neste sábado. O 2 a 0 sobre Senegal, no Emirates Stadium, em Londres, marcou a primeira vitória dos canarinhos em cima dos africanos. Até então as equipes haviam se enfrentado duas vezes, com os senegaleses conquistando uma vitória e um empate.



O placar final foi definido ainda no primeiro tempo, com gols de uma joia e de um jogador experiente. Aos 27 minutos, Casemiro tentou cavar um passe para Bruno Guimarães na entrada da área. Após desvio na zaga, a bola sobrou para Estêvão, que finalizou de primeira para abrir o placar. Menos de dez minutos depois, aos 35, Casemiro voltou a aparecer bem. Após cobrança de falta de Rodrygo, o volante dominou na área com tranquilidade e finalizou colocado para ampliar.



Na segunda etapa, os senegaleses voltaram melhor e chegaram a ter uma oportunidade de ouro para diminuir. Mas, Iliman Ndiaye desperdiçou a chance após falha de Ederson. Depois do susto, o Brasil voltou a dominar o jogo e não deu mais chances aos africanos. No entanto pecou nas finalizações e não conseguiu voltar a balançar as redes.



Agora o técnico Carlo Ancelotti volta o foco da equipe para o confronto com a Tunísia, na próxima terça-feira às 16h30min, no Decathlon Arena em Lille, na França. Satisfeito com o que viu na vitória deste sábado e disposto a dar mais entrosamento à Seleção, o treinador prevê poucas mudanças na escalação para o amistoso.



Em entrevista após o jogo, o italiano já avisou que vai manter o esquema tático 4-2-4 e só deve fazer alterações por questões físicas. Um desfalque certo é o zagueiro Gabriel Magalhães, que machucou a coxa direita e foi cortado. Seu substituto deve ser Wesley. A postura é diferente da adotada na última data Fifa, quando ele promoveu oito alterações entre os com Coréia do Sul e Japão. O comandante também sinalizou a entrada do atacante Vitor Roque. ‘’Ele pode se colocar como referência na frente. É uma opção e tem chances de jogar o próximo jogo’’, comentou.



O Brasil fez o último treino em Londres neste domingo. Os titulares fizeram apenas atividade de recuperação enquanto os que não atuaram trabalharam com bola. Pela tarde, o elenco pegou um voo fretado para Lille, onde hoje farão o último trabalho antes de entrar em campo pela última vez em 2025.