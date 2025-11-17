Oscar tem alta hospitalar, e São Paulo divulga programação médica

O São Paulo informou que o meia Oscar recebeu alta do Einstein Hospital Israelita, neste domingo (16). O jogador ex-Inter estava internado desde a última terça-feira.

O clube informou que o atleta seguirá agora uma programação médica de repouso pelos próximos dias. O meia esteve estável e clinicamente bem durante todo o período internado, segundo o São Paulo.

Oscar apresentou um episódio de síncope vasovagal, uma condição que provoca desmaios repentinos devido a uma queda súbita da frequência cardíaca e da pressão arterial.

A situação aconteceu durante exames realizados no Centro de Treinamento Tricolor. Na ocasião, o meio-campista presentou uma intercorrência com alterações cardiológicas.

Oscar cogita se aposentar após o ocorrido. O jogador, que chegou a ir para a UTI, se assustou com o episódio e não descarta pendurar as chuteiras.

O atleta usou as redes sociais para tranquilizar a todos: "Muito obrigado pelas mensagens e orações. Vai ficar tudo bem, se Deus quiser", escreveu nos Stories do Instagema na última quarta-feira.