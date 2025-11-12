Porto Alegre,

Publicada em 12 de Novembro de 2025 às 18:22

Ancelotti tem conversa em separado com Vini Jr durante treino da seleção

Em sua primeira oportunidade com novo treinador, Ederson deve ser titular no gol

@rafaelribeirorio/CBF/JC
Agências
Na tarde desta quarta-feira (12), o técnico Carlo Ancelotti comandou o terceiro treino da seleção brasileira antes do amistoso deste sábado (15), às 13h, com Senegal, no estádio do Arsenal, em Londres, Inglaterra. A atividade foi aberta à imprensa nos 15 minutos iniciais. Durante esse período, o italiano teve uma conversa em separado com Vini Jr.
Antes de entrar em campo, o jogador do Real Madrid elogiou o trabalho do atual comandante em entrevista à CBF. “Ele tem feito o que fez nos clubes que passou, passa confiança para os jogadores, deixa todo mundo à vontade para aproveitar a sua característica", comentou.

Outro que falou para a entidade foi Fabinho. O meio-campista está de volta à Seleção após três anos. Chamado pela última vez para a Copa do Mundo do Catar, em 2022, o atleta de 32 anos descreveu a sensação de estar de volta à Amarelinha. “Depois de quase três anos fora é como se fosse a primeira vez”, definiu.
Já a coletiva foi aberta por Ederson. O goleiro vem tendo dificuldades neste ciclo de Copa. Até o momento, já foi cortado de cinco convocações e não conseguiu engatar uma sequência por conta das lesões. Agora, o atleta vai receber sua primeira oportunidade de atuar com o treinador. “Passar esse período longe gera bastante expectativa. Estou muito contente com essa oportunidade e espero corresponder a todas as expectativas", concluiu. O jogador é o mais cotado para sair jogando contra os senegaleses. Bento e John correm por fora.

O Brasil fará mais dois treinos antes de enfrentar os africanos neste final de semana. Após, os brasileiros encaram a Tunísia, em Lille, na França, no último confronto marcado para este ano. Ancelotti terá mais duas datas Fifa para preparar a equipe que vai em busca do hexacampeonato na Copa do Mundo que será sediada por Canadá, Estados Unidos. No entanto, o comandante trata este período como a última oportunidade para fazer testes no elenco. 

