Reunião do Conselho Deliberativo precisou de intervenção dos seguranças

Na última segunda-feira (10), o Conselho Deliberativo do Inter votou mudanças no estatuto do clube. Marcado por tensões entre torcedores e entre os próprios conselheiros, a reunião precisou de intervenção de seguranças para não acabar nas vias de fato, segundo relatos.

A proposta de reforma do estatuto foi redigida pela Comissão de Assuntos Estatutários do Conselho, a partir de sugestões encaminhadas por associados.O texto-base previa mudanças nos processos eleitorais e maiores restrições para uma possível conversão do Inter em SAF.. O documento principal também previa normas para a adoção de um terceiro uniforme.Todo o processo foi acompanhado de protestos dos torcedores contra o presidente Alessandro Barcellos e a situação atual da equipeDurante o voto do ex-presidente Marcelo Medeiros, outro conselheiro se aproximou e gerou uma discussão ríspida, que só foi apaziguada com a intervenção dos seguranças no local.Em entrevista ao canal Vozes do Gigante após o término da reunião, Medeiros comentou o ocorrido. “Eu tenho que respeitar quem pensa diferente de mim. E estou muito velho para aguentar desaforo de moleque. Ele vai responder no fórum adequado que esta casa tem”, relatou.