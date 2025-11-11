Reunião do Conselho Deliberativo precisou de intervenção dos seguranças

Na última segunda-feira (10), o Conselho Deliberativo do Inter votou mudanças no estatuto do clube. Marcado por tensões entre torcedores e entre os próprios conselheiros, a reunião precisou de intervenção de seguranças para não acabar nas vias de fato, segundo relatos.
LEIA TAMBÉM: Com novo formato, Gauchão terá presença de VAR desde a primeira fase
A proposta de reforma do estatuto foi redigida pela Comissão de Assuntos Estatutários do Conselho, a partir de sugestões encaminhadas por associados. A votação decretou a manutenção do texto atual, 221 votos foram contrários (78,65%), 55 favoráveis (19,57%), além de cinco abstenções (1,78%).
O texto-base previa mudanças nos processos eleitorais e maiores restrições para uma possível conversão do Inter em SAF. Com a proposta rejeitada por ampla maioria, os três destaques que seriam votados separadamente nem chegaram a ser analisados. O documento principal também previa normas para a adoção de um terceiro uniforme.
Todo o processo foi acompanhado de protestos dos torcedores contra o presidente Alessandro Barcellos e a situação atual da equipe. Mas a confusão aconteceu entre os próprios membros do conselho. Durante o voto do ex-presidente Marcelo Medeiros, outro conselheiro se aproximou e gerou uma discussão ríspida, que só foi apaziguada com a intervenção dos seguranças no local.
Em entrevista ao canal Vozes do Gigante após o término da reunião, Medeiros comentou o ocorrido. “Eu tenho que respeitar quem pensa diferente de mim. E estou muito velho para aguentar desaforo de moleque. Ele vai responder no fórum adequado que esta casa tem”, relatou.
A proposta de reforma do estatuto foi redigida pela Comissão de Assuntos Estatutários do Conselho, a partir de sugestões encaminhadas por associados. A votação decretou a manutenção do texto atual, 221 votos foram contrários (78,65%), 55 favoráveis (19,57%), além de cinco abstenções (1,78%).
O texto-base previa mudanças nos processos eleitorais e maiores restrições para uma possível conversão do Inter em SAF. Com a proposta rejeitada por ampla maioria, os três destaques que seriam votados separadamente nem chegaram a ser analisados. O documento principal também previa normas para a adoção de um terceiro uniforme.
Todo o processo foi acompanhado de protestos dos torcedores contra o presidente Alessandro Barcellos e a situação atual da equipe. Mas a confusão aconteceu entre os próprios membros do conselho. Durante o voto do ex-presidente Marcelo Medeiros, outro conselheiro se aproximou e gerou uma discussão ríspida, que só foi apaziguada com a intervenção dos seguranças no local.
Em entrevista ao canal Vozes do Gigante após o término da reunião, Medeiros comentou o ocorrido. “Eu tenho que respeitar quem pensa diferente de mim. E estou muito velho para aguentar desaforo de moleque. Ele vai responder no fórum adequado que esta casa tem”, relatou.