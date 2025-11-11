Grêmio terá volta de titulares para confronto contra o Vasco

Nesta quarta-feira (12), o Grêmio retoma os treinos no CT Luiz Carvalho visando o confronto contra o Vasco na Arena, dia 19, às 21h30min. Para a partida, o Imortal realizou uma promoção especial para as mulheres, após a fala machista de Ramón Díaz, técnico do rival. Até o fim da temporada, as mulheres que frequentarem a Arena, pagarão apenas R$ 40 em seus ingressos em qualquer setor do estádio. Segundo o Grêmio, a promoção “reconhece a força das mulheres nas arquibancadas, cantando, vibrando e apoiando o Tricolor”, afirmou o clube em nota.

Tendo pouco menos de uma semana para se preparar, o técnico Mano Menezes pode ter a volta de dois titulares para a partida. O primeiro deles é o lateral-direito Marcos Rocha, que se recupera de uma lesão na coxa esquerda. Além dele, o meia-atacante Willian pode ganhar alguns minutos contra os cariocas. O atleta de 37 anos se recupera de uma fratura no quinto metatarso, a lesão aconteceu na partida contra o Vitória no final de setembro. O clube e o jogador optaram por um tratamento mais conversador, sem a necessidade de cirurgia. Apesar disso, há otimismo de que o jogador seja uma peça importante nos compromissos na reta final do Brasileirão. Pavón também deve ser relacionado, ele cumpriu suspensão automática contra o Fortaleza devido ao acúmulo de cartões amarelos e está à disposição. O único desfalque deve ser Edenílson, que está suspenso e não poderá jogar a partida.

Outra boa notícia, é que Carlos Vinícius e Dodi foram absolvidos pelo Supremo Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) por suas expulsões contra o Atlético-MG. Ambos haviam sido denunciados no mesmo artigo e poderiam pegar até três jogos de suspensão. No entanto, não houve qualquer entendimento de que foi praticado “ato hostil ou desleal” e ambos estão liberados para o confronto da próxima quarta (19).