Após fala machista de técnico colorado, Grêmio lança promoção exclusiva para as mulheres no Brasileirão

Em jogo que ficou marcado por falhas de Volpi e Kannemann, o Grêmio empatou com o Fortaleza em 2 a 2, na Arena Castelão, no último domingo (9). Com o empate, a equipe comandada por Mano Menezes chegou aos 40 pontos, se mantendo na 14ª colocação e tem apenas 1,7% de chance de ser rebaixado, segundo os cálculos do Departamento de Matemática e Estatística da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Após dois dias de folga, o Tricolor retoma os treinos nesta quarta-feira (12) e terá uma semana para se preparar para o jogo contra o Vasco, na Arena, pela 34ª rodada do campeonato brasileiro.

Dentre as novidades para a partida, o lateral-direito Marcos Rocha deve estar à disposição. Ele se recupera de uma lesão no músculo adutor longo da coxa esquerda. O problema foi diagnosticado após a partida diante do Bahia, quando o jogador deixou o gramado com dores. Desde a lesão de Marcos Rocha, João Lucas tornou-se titular, sendo o único da posição da disposição. Ele atuou em quatro jogos desde então.

