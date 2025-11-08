Odorico Roman é eleito presidente do Grêmio para os próximos três anos

Com 15.311 votos, Odorico Roman é o novo presidente do Grêmio. Eleito neste sábado pelo associado tricolor, junto da nova diretoria, o mandatário assumirá o clube para o triênio de 2026, 2027 e 2028, e tem como principais desafios combater as dívidas do clube e recolocar a equipe em uma posição de protagonista na briga por títulos nacionais e internacionais. Roman venceu Paulo Caleffi no pátio com 68,84% dos votos, enquanto seu rival ficou com 30,14% — 6.704 votos. Outros 225 gremistas votaram em branco.

Com a imensa maioria aderindo ao processo eleitoral digital, esta foi a maior eleição da história do Grêmio. Ao todo, quase 40 mil sócios estavam aptos para votar, e mais de 22 mil exerceram seu direito, com cerca de 700 torcedores indo até a Arena para registrar sua preferência.

explicou em entrevista ao Jornal do Comércio Odorico Roman conta com o apoio do empresário Celso Rigo, que esteve ao seu lado durante toda a campanha e teve seu nome posto na chapa. Ele é visto como o nome do dinheiro e deverá aportar valores importantes para contratações. Quanto ao modelo de gestão, Roman é contra a SAF e deve manter o clube associativo durante sua gestão, ainda que reconheça que há uma comissão estudando o modelo, conforme

Resultado final da eleição gremista

Chapa 1 - Paulo Caleffi - 6.704 votos (30,14%)

Chapa 2 - Odorico Roman - 15.311 votos (68,84%)

Brancos - 225 votos - (1,01%)