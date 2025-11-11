Seleção brasileira fecha elenco para amistosos na Europa

A seleção brasileira está completa para a última Data Fifa de 2025. Nesta terça-feira, o grupo recebeu em Londres, na Inglaterra, os quatro convocados que faltavam: Vitor Roque, Fabrício Bruno, Alex Sandro e Danilo. O quarteto participou do treino desta terça-feira, no CT do Arsenal, quando o técnico Carlo Ancelotti intensificou a preparação para o amistoso contra Senegal, sábado (15), às 13h.
Os quatro não são os únicos atuantes do campeonato brasileiro presentes na convocação do técnico italiano. Além deles, o lateral-direito Paulo Henrique, do Vasco, e o lateral-esquerdo Luciano Juba, do Bahia, também foram chamados. Juba participou de uma coletiva na manhã de terça e falou sobre o sentimento de sua primeira convocação. “Foi uma emoção muito grande ouvir meu nome ser anunciado na primeira convocação. Confesso que fiquei contando as horas para chegar aqui logo. Fui bem recebido por todo mundo, a alegria é enorme de receber o material e a ficha cair. Pude falar que realmente estava na Seleção. Vou pedir para todos os jogadores assinarem a primeira camisa, fazer um quadro e deixar de lembrança. Estou muito feliz”, afirmou o lateral.
Natural de Recife, Luciano Juba passou pelo Confiança antes de chegar ao Bahia em 2023, onde vive o melhor momento da carreira. "Tudo o que eu passei até chegar aqui valeu muito a pena. A gente passa por dificuldades, mas eu nunca desisti. Isso foi muito importante para chegar na Seleção. Toda a minha família esteve ao meu lado nos momentos ruins e isso foi importante para o meu crescimento", complementa o pernambucano.
Além de Juba, Matheus Cunha, do Manchester United, também participou da coletiva e revelou a aflição que sente a cada convocação. "Tranquilidade nenhuma. Na última convocação, eu estava andando com meu cachorro em casa. Por mais que você tenha vindo outras vezes e tenha confiança, há sempre a ansiedade na próxima. É nosso sonho, a competitividade é grande e isso mexe contigo. Você fica ansioso e tem orgulho quando o nome está na lista. Não fica uma coisa clara de estar na próxima, mas uma confiança interna de que quanto melhor for o trabalho, mais chance você vai estar na próxima", contou o meia-atacante.
Cunha ainda conta que se vê mais maduro e preparado para lidar com essas emoções, e citou a ausência na Copa do Mundo do Catar, como ponto de aprendizado. "Todo momento da vida é experiência que tem que mostrar que você está crescendo. Foi uma experiência negativa, de muita dor, mas que você tem que aprender no dia a dia. Hoje, eu lido com as frustrações de outra forma, com realizações de outra forma, e chego muito mais maduro comparado ao Matheus de três anos atrás", afirmou.
O Brasil, além do confronto contra Senegal no sábado, também enfrentará a Tunísia, na terça-feira (18) às 16h30min, em Lille, na França. Ambos os confrontos fazem parte de uma série de amistosos preparatórios para o Mundial de 2026.