Chegada de Ramón Díaz aproxima Inter do Z-4

Há quatro rodadas sem conseguir sair da 15ª colocação no Campeonato Brasileiro, Inter volta aos treinos nesta terça-feira. No último sábado, o Colorado chegou a abrir 2 a 0 sobre o Bahia no Beira-Rio, mas cedeu o empate dois minutos antes do apito final. Apesar do resultado, os gaúchos abriram mais um ponto de vantagem para o Santos, melhor classificado entre os quatro últimos da competição, e estão a quatro pontos da zona da degola.

Neste final de semana, Díaz chegou a marca de 10 jogos à frente do Colorado. Quando assumiu o time, na 25ª rodada, os gaúchos estavam em 15º. Com o treinador, a equipe ganhou apenas uma posição na 29ª rodada. No entanto, voltou a cair para 15º no jogo seguinte. A vantagem para o Z-4, que era de seis pontos com Roger, agora caiu para quatro.



Logo na chegada da nova comissão técnica, o Inter teve uma reação e passou três jogos invictos. Em compensação, está atualmente em sua segunda pior sequência na temporada. São cinco jogos sem vencer, três derrotas e dois empates. Os resultados aumentaram o risco de não permanecer na Série A em 2026, passou de 5,5% para 16,9% segundo o departamento de matemática da UFMG.



Na coletiva, o técnico Ramón Díaz assumiu que a culpa pelos resultados recentes é inteiramente da comissão técnica. Pressionado, pela primeira vez o comandante foi categórico ao dizer que o Inter não vai cair e definiu o embate com o Ceará, no próximo dia 20, Às 21h30min, como uma decisão. "Nós vamos jogar uma final. Por sorte, temos 10 dias para trabalhar o confronto. Quem ganhar vai poder brigar um pouco mais para cima e vai ter mais tranquilidade", afirmou