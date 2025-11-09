Norris vence em Interlagos, e Verstappen escala o grid até o pódio

Decisivo para o desfecho da temporada, o GP de São Paulo colocou Lando Norris na trilha para conquistar seu primeiro título mundial. Neste domingo (9), o piloto da McLaren ampliou sua vantagem na liderança do Mundial com uma tranquila vitória em Interlagos.

Vencedor da corrida sprint, no sábado, o inglês teve um fim de semana perfeito no Brasil. Além de largar na pole e rapidamente se afastar do caos que se instalou logo atrás dele, Norris viu seu companheiro de equipe e principal concorrente ao título, Oscar Piastri, chegar apenas na quinta posição. O australiano foi punido com 10s após se envolver em um acidente com Charles Leclerc, da Ferrari.

Após desembarcarem no país separados por apenas um ponto, 357 a 356, agora a diferença entre os dois é de 24 pontos (390 a 366). Terceiro colocado, mas agora com chances reduzidas de buscar a improvável virada contra os carros da McLaren, Max Verstappen fez uma corrida de recuperação em Interlagos e, após largar dos boxes, chegou em terceiro.

O holandês, que brigou até a última volta para tomar a segunda posição de Kimi Antonelli, da Mercedes, soma 341 pontos. Apesar da boa exibição, não era o que ele esperava da semana no Brasil para se aproximar ainda mais de Norris e Piastri e esquentar a disputa pelo título nas últimas três provas da temporada (Las Vegas, Qatar e Abu Dhabi).

A frustração maior do fim de semana, porém, ficou por conta de Gabriel Bortoleto. Em sua estreia em Interlagos como piloto de F1, o brasileiro não conseguiu completar nem sequer a primeira volta.

O piloto da Sauber se chocou contra a proteção do muro na curva do bico de pato após bater na roda traseira do carro de Lance Stroll, da Aston Martin. Foi o segundo acidente do brasileiro neste fim de semana. No sábado (8), ele bateu forte na última volta da sprint, no final da reta principal.

Apesar de sair ileso do acidente, seu carro ficou muito danificado, e a equipe Sauber não conseguiu fazer os reparos necessários para ele participar da sessão de classificação. Por isso a opção foi por largar dos boxes.

Foi de lá também que Verstappen iniciou sua corrida de recuperação. Como o holandês foi eliminado no Q1 do treino classificatório e largaria no final do pelotão, a Red Bull optou por fazer mudanças no carro e por isso ele não pôde se alinhar com os demais no grid.

A estratégia se mostrou certa. Ao longo da corrida, além de ganhar posições na pista, ele também passou rivais escolhendo o momento certo de fazer suas paradas para troca de pneus. No fim da corrida, ele chegou colado à Kimi Antonelli, da Mercedes, mas não conseguiu tomar a segunda posição, nem sonhar com a chance de buscar a vitória, que ficou com Norris.