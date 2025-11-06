Sem Mano, Grêmio visita o Fortaleza para voltar a vencer no Brasileirão

A sequência de três vitórias do Grêmio dentro de casa foi encerrada nesta quarta-feira, com a derrota para o Cruzeiro por 1 a 0, n o primeiro jogo após assumir em definitivo a Arena. Vendo os times da frente se distanciarem e a vaga na Sul-Americana ainda dependendo de alguns pontos, o Tricolor vai até o Nordeste para encarar o Fortaleza, que ainda sonha com um milagre para permanecer na Série A. O confronto pela 33ª rodada do Brasileirão será disputado neste domingo, às 20h30min, na Arena Castelão.

Grêmio peca na bola área e é derrotado pelo Cruzeiro na Arena LEIA TAMBÉM:

A equipe que viaja sábado tem dois desfalques para a partida: o atacante Pavón e o técnico Mano Menezes, ambos suspensos pelo terceiro cartão amarelo, Sidnei Lobo deve comandar o time à beira do gramado. Na entrevista coletiva pós-jogo, Mano indicou possíveis mudanças para o confronto do fim de semana, a principal delas deve ser a presença do volante Cuéllar.

Com os desgastes físicos, Mano deve promover uma série de mudanças na equipe. Com isso, a provável escalação para a partida deve ter Tiago Volpi; João Lucas, Noriega, Wagner Leonardo e Marlon; Cuéllar (Dodi), Arthur e Edenílson; Monsalve (Amuzu), Alysson (Kike Oliveira) e Carlos Vinícius (André Henrique). Já o Fortaleza conta com a volta de Pochettino, e deve ir a campo com Brenno; Mancuso, Brítez, Gastón Ávila e Bruno Pacheco; Lucas Sasha, Pierre e Pochettino (Lucas Crispim); Herrera, Breno Lopes e Adam Bareiro (Moisés).

Outro compromisso importante para o Tricolor ocorre neste sábado (8). A torcida gremista conhecerá o próximo presidente que assumirá a gestão do clube para o triênio 2026/2028. A disputa ocorre entre a Chapa 1 – Juntos Pelas Três Cores, liderada por Paulo Caleffi, e a Chapa 2 – Odorico com Apoio de Celso Rigo, encabeçada por Odorico Roman. Os sócios poderão votar tanto de forma presencial, na Arena, quanto online. A votação ocorre das 10h às 17h, e estão aptos para votar mais de 42 mil sócios, segundo quadro social do clube.