Sinner continua soberano no Masters 1000 de Paris e fica a três triunfos do topo do ranking

Jannik Sinner deu mais um passo para retomar a primeira colocação do ranking. O italiano repetiu a boa apresentação da estreia, na qual fez 2 a 0 no belga Zizou Bergs no Masters 1000 de Paris, e também ganhou no modo turbo, desta vez diante do argentino Francisco Cerúndolo, superado por 7/5 e 6/1 após 1h26, nesta quinta-feira (30).

Com a classificação às quartas de final, restam apenas três jogos para Sinner desbancar o espanhol Carlos Alcaraz. Apenas o título serve para o italiano chegar ao ATP Finals, na Arábia Saudita, no topo do ranking.

A próxima missão de Sinner após desbancar o 21º do mundo será a mais difícil até então em Paris. Pela frente, o bom norte-americano Ben Shelton, quinto do planeta, que passou fácil pelo russo Andrey Rublev, com parciais de 7/6 (8/6) e 6/3).

Apesar do momento em alta e da boa posição no ranking, Ben Shelton é freguês de Sinner no circuito, de quem venceu o primeiro confronto, ainda em 2023, no Torneio de Xangai, mas depois só acumulou derrotas sem sequer ganhar um set - foram seis reveses consecutivos.

"Estou feliz com a forma como lidei com a partida, me senti muito melhor. Espero que isso me dê a confiança necessária para começar bem o jogo de amanhã (sexta-feira). Cada partida é diferente e vamos ver o que acontece", disse Sinner após a vitória.

O segundo do ranking já se concentra no norte-americano. "Espero conseguir me recuperar fisicamente, essa é a minha principal prioridade. Vamos ver como as coisas se desenrolam. Mesmo assim, a partida de hoje foi ótima e tive um ótimo desempenho", frisou, ressaltando o cansaço após ir até a decisão de Viena, no domingo, na qual foi campeão.

"Tentamos administrar a situação, mas claro que não estou 100% fisicamente. Vamos ver, sinto que a partida de hoje não foi tão desgastante, o que é bom para mim. Estou feliz por ter terminado em dois sets, em menos de uma hora e meia. Vou dormir muito bem esta noite. Estarei pronto para amanhã. Será um adversário muito difícil e preciso jogar a 100%. Espero conseguir (avançar)."