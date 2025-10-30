Com apelo à torcida, Inter encara o Atlético-MG para se distanciar do Z-4

A paciência da torcida está prestes a chegar ao fim. O presidente Alessandro Barcellos foi ao microfone pedir o apoio para que o torcedor não abandone o time nestas últimas oito rodadas do Campeonato Brasileiro. Além disso, a direção mais uma vez, faz promoção de ingressos para sócios e não-sócios comparecerem ao Beira-Rio. Faltando três vitórias para garantir a permanência na Série A, o Inter recebe o Atlético-MG neste domingo (2), às 18h30min, no Beira-Rio, pela 31ª rodada.

Nesses últimos treinos, a dúvida fica por conta do zagueiro Vitão, que está se recuperando de um estiramento no joelho esquerdo. Ele passará por testes para saber se terá condições de disputar a partida. Caso tenha, é provável que Ramón Díaz mantenha o esquema com três zagueiros. O atleta de 25 anos havia sentido o problema há uma semana contra o Bahia, em Salvador. Ele iniciou a recuperação imediatamente e após exames feitos no Rio de Janeiro, antes da partida contra o Fluminense, foi descartada a lesão.

Um desfalque confirmado é o volante uruguaio Alan Rodríguez , que está fora desde o duelo com o Sport, no dia 19 de outubro, quando teve um problema leve na coxa direita. Seu retorno será cauteloso, e ele iniciará os trabalhos no campo na próxima semana, podendo atuar contra o Bahia, na 33ª rodada. No departamento médico ainda devem seguir mais alguns dias em tratamento: Rochet e Braian Aguirre. Sem o lateral argentino, o volante de origem Bruno Gomes volta a ter chance na posição, onde se destacou no Brasileiro passado.

Já o seu adversário tem o mesmo objetivo: afastar-se do Z-4. Mesmo com a classificação para a final da Sul-Americana, conquistada na terça-feira diante do Independiente del Valle, a equipe mineira deve vir com força total e conta apenas com o desfalque de Guilherme Arana, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. O retrospecto é favorável aos mineiros. Nos últimos cinco anos, foram apenas três derrotas, além de sete vitórias e um empate. O Galo também não perde como visitante para o Inter desde 2022, na ocasião o Colorado venceu por 3 a 0.