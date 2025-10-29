Inter tenta superar falhas do lado esquerdo para o duelo contra o Galo

Faltando poucos dias para o confronto contra o Atlético-MG, o técnico Ramón Díaz trabalha para ajustar o ponto fraco da defesa colorada, o lado esquerdo. Dos últimos sete gols que o Colorado sofreu, cinco foram daquele lado , as exceções foram contra o Mirassol, que fez bela jogada com Reinado pelo lado direito, e de Neto Moura, em um escanteio cobrado na área, ele chuta em cima do Anthoni, que espalmou para dentro da sua meta.

A ideia do treinador argentino é realizar ajustes de posicionamento na marcação para corrigir essa fragilidade. A equipe vem sofrendo, independentemente do esquema , e sendo vazada não apenas com Bernabei , mas também com Alisson, Victor Gabriel e, até mesmo, Vitinho. todos improvisados na posição . Uma das prioridades dos treinos desta semana é aprimorar a marcação no lado esquerdo defensivo.

Além disso, o volante Bruno Gomes deve retornar para a lateral-direita . O jogador de 24 anos se destacou na temporada passada jogando na mesma posição e deve desbancar o paraguaio Alan Benítez. Gomes havia ficado nove meses fora dos gramados devido a uma lesão grave no joelho esquerdo. Ele atuou nas últimas duas partidas na posição e deve pintar no time titular. O principal questionamento é a permanência do esquema de três zagueiros, ainda mais com o Vitão como dúvida.

Seu adversário na próxima rodada, o Atlético MG eliminou o Independiente del Valle na semifinal da Sul-Americana por 3 a 1 (4 a 2 no agregado) e avançou para a final da competição. A equipe mineira dominou o jogo do início ao fim. Ainda precisando de pontos para abrir distância do Z-4, o Galo pode virar um adversário forte neste domingo, no Beira-Rio.

Então, mesmo com a classificação, o time que virá a campo contra o Inter não deve ser muito diferente do jogo da Sul-Americana , apenas com o desfalque de Guilherme Arana , suspenso pelo terceiro cartão amarelo.

Portanto, a provável escalação do Colorado deve ser com Ivan; Bruno Gomes, Mercado, Juninho e Bernabei; Luiz Otávio, Thiago Maia e Bruno Henrique (Vitão); Alan Patrick, Vitinho e Carbonero. Já os visitantes devem vir com Éverson; Ruan (Iván Román), Vitor Hugo e Júnior Alonso; Natanael, Igor Gomes, Alan Franco e Caio Paulista; Bernard (Biel), Rony e Dudu.

O Inter recebe o Atlético-MG no Beira-Rio, domingo (02), às 18h30min, em jogo válido pela 31ª rodada do campeonato brasileiro.