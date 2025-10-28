Sport anuncia a saída de Daniel Paulista e Brasileirão chega ao 21º técnico demitido

Restando oito rodadas para o fim do Campeonato Brasileiro, a competição teve nesta terça-feira (28) mais um treinador demitido. A vítima da vez nesta sequência é Daniel Paulista, que teve a sua saída anunciada pelo Sport Recife, último colocado na classificação. Ele foi o 21º técnico a perder o emprego.

"Após reunião realizada na manhã desta terça-feira, o Sport Club do Recife informa a saída do técnico Daniel Paulista. O profissional comunicou que não permaneceria para a próxima temporada e a decisão foi tomada em comum acordo entre as partes".

Junto com Daniel, deixam o clube o preparador físico Rodolfo Mancha e o auxiliar técnico Eudes Pedro. Em nota, a equipe pernambucana informa que trabalha na definição de um novo nome para a função. Enquanto isso, César Lucena, funcionário da casa, comanda a equipe de forma interina.

Com o rebaixamento praticamente definido, o Sport, que soma 17 pontos, tem menos e 1% de chances de permanecer na Série A. Foram apenas duas vitórias em 29 partidas (uma delas contra o Grêmio), além de 11 empates e 16 derrotas. Em sua reta final de disputa, o Campeonato Brasileiro acumula 21 demissões de treinadores. A queda de Daniel Paulista vem um dia depois de Fernando Seabra perder o cargo no Red Bull Bragantino.

Antes de optar pela saída do atual comandante, a diretoria rubro-negra já havia demitido dois técnicos. O primeiro a ser dispensado foi o português Pepa (obteve dois empates e cinco derrotas). O compatriota António Oliveira assumiu a função na sequência, mas durou apenas quatro duelos (um empate e três reveses) à frente da equipe de Recife.