Barcellos faz apelo e pede o apoio do torcedor nas últimas oito rodadas

Visando o confronto contra o Atlético-MG no Beira-Rio, domingo (02), às 18h30min, o Inter fez um treino aberto para a imprensa no CT Parque do Gigante na manhã desta terça-feira. Os atletas Vitão e Alan Rodríguez treinaram separados. O zagueiro é a principal dúvida para o jogo pela 31ª rodada, enquanto o volante uruguaio está recuperado de uma lesão na coxa direita e deve voltar a treinar com o grupo ainda nesta semana.

O treino também contou com a visita de Bolívar , bicampeão da Libertadores com a camisa do Colorado. Ele foi recepcionado por D'Alessandro, seu ex-companheiro de equipe e atual diretor técnico, e assistiu parte da atividade ao lado do vi ce-presidente de futebol, José Olavo Bisol.

O presidente do clube, Alessandro Barcellos, deu uma coletiva de imprensa após o treino e comentou sobre a presença do ex-zagueiro. “Não é a primeira vez que ele nos visita, mas é simbólico, porque ele veio aqui trazer o seu apoio nesse momento difícil. E como um grande colorado, um grande capitão, para nós, é muito importante. Isso é de fundamental importância nesse momento”, afirmou Barcellos.

O mandatário colorado não pôde deixar de reconhecer o momento que o time está passando e as dificuldades que vêm enfrentando, e pediu o apoio ao torcedor, “Primeiro, sempre buscar as soluções, segundo, em nome da instituição, pedir apoio ao torcedor. Esse torcedor que nunca nos abandonou, esse torcedor que tenho certeza, que vai fazer a diferença nessas últimas oito rodadas”, disse o dirigente.

Sobre o apelo à torcida ele continua: “Não é o presidente aqui, não é o dirigente A, B ou C, mas é o Sport Club Internacional que precisa estar junto, conectado para que a gente possa sair desse momento”. Barcellos afirmou ainda que não faria nenhuma avaliação individual sobre o departamento de futebol no momento , não fará alterações até o final da temporada e que este é o momento de acumular forças.

"Esse é o momento de, internamente, trabalhar e esse é o grupo que nós temos. Essa é a comissão que nós temos. E este é o departamento de futebol que nós temos até o final desta temporada”. Barcellos também confirmou que o Inter não tem pendências financeiras com o grupo.

"Não tem salários atrasados. O Internacional, desde o início do ano, todas as movimentações salariais, sejam elas premiações, sempre foram pactuadas, combinadas, acordadas e cumpridas com o seu grupo. E não é diferente nesse momento”, declarou o presidente.

O próximo compromisso do Inter é contra o Atlético-MG, no Beira-Rio . A partida conta com uma série de promoções de ingressos para os torcedores, tanto sócios, quanto não-associados .