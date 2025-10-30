Grêmio faz duelo direto com o Corinthians por vaga na Sul-Americana

Neste final de semana, o Grêmio terá mais uma chance de deixar a metade de baixo da tabela no Campeonato Brasileiro. Neste domingo (2), às 16h, a equipe, atualmente na 11ª posição, vai a Neo Química Arena, em São Paulo, para encarar o Corinthians, 10º colocado, em disputa direta por vaga na Sul-Americana. Os dois times estão empatados com 39 pontos, mas os paulistas levam vantagem no saldo de gols, - 3 contra -5 dos gaúchos.
LEIA TAMBÉM: João Fonseca desiste de disputar ATP de Atenas e encerra temporada após eliminação em Paris
Para o confronto válido pela 31ª rodada, o técnico Mano Menezes terá todas as peças que iniciaram na vitória de 3 a 1 sobre o Juventude, e poderá repetir a escalação pela primeira vez em dois meses. No entanto, com Cuéllar recuperado, o treinador pode promover mudanças no meio-campo. Caso decida começar com o colombiano, que poupado atuou por apenas cinco minutos contra os caxienses, Dodi deve voltar para o banco. Ainda no setor, Monsalve está liberado e deve fazer seu retorno aos gramados. Mas, provavelmente, vai entrar no decorrer da partida.
Outra dúvida é na lateral-direita. Ainda sem poder contar com Marcos Rocha, com lesão de grau II-A no adutor longo da coxa esquerda, Mano terá que escolher entre improvisar o zagueiro Gustavo Martins ou colocar João Lucas, que é da função. O treinador costuma preferir o zagueiro, mas, no último confronto, a vaga ficou com o lateral, que teve uma participação segura no lado direito da defesa gremista.
Para o confronto válido pela 31ª rodada, o técnico Mano Menezes terá todas as peças que iniciaram na vitória de 3 a 1 sobre o Juventude, e poderá repetir a escalação pela primeira vez em dois meses. No entanto, com Cuéllar recuperado, o treinador pode promover mudanças no meio-campo. Caso decida começar com o colombiano, que poupado atuou por apenas cinco minutos contra os caxienses, Dodi deve voltar para o banco. Ainda no setor, Monsalve está liberado e deve fazer seu retorno aos gramados. Mas, provavelmente, vai entrar no decorrer da partida.
Outra dúvida é na lateral-direita. Ainda sem poder contar com Marcos Rocha, com lesão de grau II-A no adutor longo da coxa esquerda, Mano terá que escolher entre improvisar o zagueiro Gustavo Martins ou colocar João Lucas, que é da função. O treinador costuma preferir o zagueiro, mas, no último confronto, a vaga ficou com o lateral, que teve uma participação segura no lado direito da defesa gremista.
LEIA TAMBÉM: Endrick recebe proposta do Lyon e se aproxima de saída do Real Madrid por empréstimo
Já o Corinthians chega embalado para a disputa. O clube paulista vem de duas vitórias consecutivas e não sofre gols como mandante desde setembro, quando foi derrotado pelo Flamengo por 2 a 1. Apesar dos resultados recentes, a equipe de Dorival Júnior tem alguns desfalques importantes e não poderá contar com os meio-campistas Raniele, José Martínez e Breno Bidon, considerados titulares, todos suspensos. Por lesão, ficam de fora o volante André Luiz e o atacante Vitinho.
A provável escalação gremista tem Tiago Volpi; João Lucas (Gustavo Martins), Noriega, Kannemann e Marlon; Cuéllar (Dodi), Arthur, Alysson, Edenilson e Amuzu; Carlos Vinícius. O Corinthians deve ter Felipe Longo; João Pedro, Félix Torres (Cacá) e Gustavo Henrique; Carrillo (Matheuzinho), Maycon (Ryan), Charles, Garro e Matheus Bidu; Memphis Depay e Yuri Alberto.
Já o Corinthians chega embalado para a disputa. O clube paulista vem de duas vitórias consecutivas e não sofre gols como mandante desde setembro, quando foi derrotado pelo Flamengo por 2 a 1. Apesar dos resultados recentes, a equipe de Dorival Júnior tem alguns desfalques importantes e não poderá contar com os meio-campistas Raniele, José Martínez e Breno Bidon, considerados titulares, todos suspensos. Por lesão, ficam de fora o volante André Luiz e o atacante Vitinho.
A provável escalação gremista tem Tiago Volpi; João Lucas (Gustavo Martins), Noriega, Kannemann e Marlon; Cuéllar (Dodi), Arthur, Alysson, Edenilson e Amuzu; Carlos Vinícius. O Corinthians deve ter Felipe Longo; João Pedro, Félix Torres (Cacá) e Gustavo Henrique; Carrillo (Matheuzinho), Maycon (Ryan), Charles, Garro e Matheus Bidu; Memphis Depay e Yuri Alberto.