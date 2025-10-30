Grêmio faz duelo direto com o Corinthians por vaga na Sul-Americana

Neste final de semana, o Grêmio terá mais uma chance de deixar a metade de baixo da tabela no Campeonato Brasileiro. Neste domingo (2), às 16h, a equipe, atualmente na 11ª posição, vai a Neo Química Arena, em São Paulo, para encarar o Corinthians, 10º colocado, em disputa direta por vaga na Sul-Americana. Os dois times estão empatados com 39 pontos, mas os paulistas levam vantagem no saldo de gols, - 3 contra -5 dos gaúchos.

Para o confronto válido pela 31ª rodada, o técnico Mano Menezes terá todas as peças que iniciaram na vitória de 3 a 1 sobre o Juventude, e poderá repetir a escalação pela primeira vez em dois meses. No entanto, com Cuéllar recuperado, o treinador pode promover mudanças no meio-campo. Caso decida começar com o colombiano, que poupado atuou por apenas cinco minutos contra os caxienses, Dodi deve voltar para o banco. Ainda no setor, Monsalve está liberado e deve fazer seu retorno aos gramados. Mas, provavelmente, vai entrar no decorrer da partida.



Outra dúvida é na lateral-direita. Ainda sem poder contar com Marcos Rocha, com lesão de grau II-A no adutor longo da coxa esquerda, Mano terá que escolher entre improvisar o zagueiro Gustavo Martins ou colocar João Lucas, que é da função. O treinador costuma preferir o zagueiro, mas, no último confronto, a vaga ficou com o lateral, que teve uma participação segura no lado direito da defesa gremista.