João Fonseca desiste de disputar ATP de Atenas e encerra temporada após eliminação em Paris

João Fonseca desistiu de disputar o ATP 250 de Atenas, que tem Novak Djokovic como um dos investidores. Depois de chegar ao top 30 do ranking da Associação de Tenistas Profissionais (ATP), o brasileiro se queixou de dores nas costas durante o Masters de Miami e teve uma lombalgia constatada. O torneio de quadra dura indoor terá início no dia 3 de novembro.

LEIA TAMBÉM: Sinner faz estreia sem sustos no Masters de Paris e avança de olho na liderança do ranking

Depois de ser eliminado por Karen Khachanov nesta quarta-feira (30) no Masters 1000 de Paris, o tenista passou por uma avaliação junto à sua equipe e decidiu encerrar a temporada. Além dele, outros quatro atletas já haviam aberto mão de participar do ATP de Atenas: Jakub Mensik, Marton Fucsovics, Roberto Bautista Agut e Sebastian Baez.

O chileno Alejandro Tabilo passa a ocupar a vaga de Fonseca. Stefanos Tsitsipas ainda continua listado como participante no torneio, mas anunciou que também encerrará esta temporada em função de fortes dores nas costas. A competição tem direção de Djordje Djokovic, irmão de Novak, e mudou a sede de Belgrado, na Sérvia, para Atenas em meio a conflitos políticos no país.

A desistência não significa, no entanto, que o brasileiro não atue mais neste ano. A sensação de 19 anos ainda tem um duelo de exibição com Carlos Alcaraz em Miami, no dia 8 de dezembro. A partida, até agora, continua confirmada, mesmo com a saída de Fonseca do ATP de Atenas.

Fonseca chegou ao Masters de Miami impulsionado pelo título de ATP 500 da Basileia. Na estreia, contra Denis Shapovalov, precisou passar por atendimento ainda em quadra e recebeu massagem na região da lombar, a mesma que o forçou a encerrar a temporada. Ainda que ele tenha garantido que não haveria riscos para o decorrer do torneio, optou por abrir mão de sua vaga em Atenas.

O brasileiro encerra, assim, uma temporada dos sonhos. A tendência é que, na próxima atualização do ranking, salte para a 24ª posição, em um ano no qual conseguiu grandes atuações em torneios de Masters 1000, Grand Slams e na Copa Davis, justamente contra a Grécia. Também termina 2025 com títulos do ATP 250 de Buenos, além do torneio da Basileia.