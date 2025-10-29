Sinner faz estreia sem sustos no Masters de Paris e avança de olho na liderança do ranking

O italiano Jannik Sinner confirmou o favoritismo nesta quarta-feira (29) em sua estreia no Masters de Paris e passou com tranquilidade pelo belga Zizou Bergs, 41º do mundo, com uma vitória por 2 sets a 0, parciais de 6/4 e 6/2 em 1h27. Após a inesperada queda de Carlos Alcaraz na competição, o número 2 do mundo mira o título do torneio em busca da retomada do topo do ranking da ATP.

Classificado para as oitavas de final, ele terá pela frente o argentino Francisco Cerúndolo (21º), que mais cedo superou o sérvio Miomir Kecmanovic (53º) por 2 sets a 1, parciais de 7/5, 1/6 e 7/6 (7/4), em partida que durou 2h26. Com o tropeço de Alcaraz, líder da lista da ATP, Sinner só depende de seus próprios esforços para retornar à liderança.

Na partida, Bergs sofreu uma quebra de serviço logo no primeiro game e encontrou dificuldades diante da boa movimentação do tenista italiano, que controlou a vantagem e definiu a primeira parcial em 6/4. Na volta à quadra, Sinner mais uma vez impôs um ritmo forte e voltou a criar dificuldades para o belga que não conseguiu confirmar seu saque no primeiro e no quinto game e acabou derrotado por 6/2.

Quem também estreou com vitória em Paris foi Alexander Zverev, número 3 do ranking. No entanto, ao contrário de Sinner, que "passeou" em seu primeiro jogo no torneio, o alemão sofreu para derrotar o argentino Camilo Carabelli (49º) nesta quarta-feira.

