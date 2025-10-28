Alcaraz cai na estreia em Paris e abre caminho para Sinner retomar liderança do ranking

Carlos Alcaraz assumiu o risco de perder o topo do ranking ao abrir mão dos torneios da semana passada. Ao ficar fora dos ATPs 500 da Basileia ou de Viena e ver Jannik Sinner ganhar na Áustria, teve a distância reduzida para 840 pontos. Nesta terça-feira (27), a precoce eliminação na estreia do Masters 1000 de Paris pela segunda vez na carreira abriu caminho para o italiano resgatar a primeira colocação, desde que saia campeão na França.

Alcaraz entrou na quadra central da Paris La Défense Arena diante do perigoso Cameron Norrie, ex-Top 10 e atual 31º do mundo e até começou bem, com 6 a 4 no primeiro set. Mas o britânico se impôs em quadra e buscou a virada, com 6/3 e 6/4 para aproveitar os tantos erros e desbancar o favorito.

Com 40 a 15 no saque decisivo, Norrie viu a fita impedir sua vitória no primeiro match point, com a bolinha indo para fora. A torcida inflamou na quadra central para incentivá-lo e o saque forte acabou devolvido para fora. O britânico aplaudiu o público um tanto incrédulo após batalha de 2h22.

Alcaraz defendia 100 pontos em Paris, onde não costuma se dar bem. Ele caiu nas oitavas em 2024 e já havia sido sido eliminado na estreia em 2023, contra Roman Safiullin. Depois do bye na estreia, o platinado espanhol não conseguiu impor seu jogo ofensivo, oscilou em grande parte do jogo e acabou derrotado de maneira dura, mas merecida.

Como não esteve na competição na temporada passada, Sinner retomará a liderança caso conquiste o título e os 1000 pontos da disputa. Bastava alcançar as quartas para o espanhol chegar ao ATP Finals em primeiro. Curiosamente, Sinner havia dito na segunda-feira que já não acreditava em chegar ao topo do ranking prevendo grande torneio do "descansado" Alcaraz.

A missão do italiano ainda é dura tamanho o nível da competição. Sinner inicia sua busca para retornar ao topo nesta quarta-feira (29) diante do belga Zizou Bergs. Ele foi desbancado do primeiro lugar justamente por Alcaraz, ao ser batido na final do US Open, em setembro.