Publicada em 29 de Outubro de 2025 às 08:13

COB lança Casa Brasil em Milão para os Jogos Olímpicos de Inverno

COB inaugura espaço para promover Brasil nos Jogos de Inverno do próximo ano

COB inaugura espaço para promover Brasil nos Jogos de Inverno do próximo ano

Mariano Beck/COB/JC
Agências
O COB (Comitê Olímpico do Brasil) apresentou nesta terça-feira (28), em Milão, a Casa Brasil Milano-Cortina 2026. O local "será um espaço de hospitalidade que levará a energia, o sabor e a alma do Brasil para o coração da Itália" nos Jogos Olímpicos de Inverno, que ocorrerão em Milão e em Cortina D'Ampezzo.
A iniciativa, a ser lançada no marco de cem dias para o evento esportivo, terá moldes semelhantes aos observados nos Jogos Olímpicos de Paris, no ano passado. Na ocasião, o comitê montou uma área de hospitalidade no norte da capital francesa, com apresentações musicais, presença de atletas brasileiros que conquistaram medalhas e ações com patrocinadores.
Em Milão, a Casa Brasil ocupará a Casa Degli Artisti, que ganhará as cores verde e amarela do dia 5 ao dia 21 de fevereiro. Um dos objetivos, segundo o COB, é "engajar artistas da comunidade brasileira". Estarão presentes na inauguração o chefe da missão brasileira nos Jogos de Inverno de 2026, o ex-atleta de skeleton Emílio Strapasson, e atletas como Pat Burgener, Édson Bindilatti e Nicole Silveira.
"Será a primeira Casa Brasil em uma edição de Jogos Olímpicos de Inverno, e isso por si só já é um marco. Queremos mais que apresentar a cultura brasileira, queremos engajar o público estrangeiro. E também trazer para perto a grande comunidade brasileira que vive no norte da Itália, principalmente, que são cerca de 50 mil pessoas, segundo nossa embaixada. Será um sucesso, sem dúvida", disse a diretora de marketing e comunicação do COB, Manoela Penna.

