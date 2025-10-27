Com promoção de ingressos, Inter aposta na torcida para afastar o fantasma do rebaixamento

Após perder para o Fluminense por 1 a 0, no Maracanã, no sábado, o Inter, agora, inicia sua semana com os preparativos para o confronto contra o Atlético-MG, no Beira-Rio, às 18h30min de domingo (02), pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. O clube ocupa a 15ª posição da tabela, com 35 pontos, e está a quatro do Z-4. Para tentar reverter a situação, o Colorado terá a volta de Bernabei , que estava suspenso. Com isso o técnico Ramón Díaz deve retomar o esquema com três zagueiros -Juninho, Mercado e Clayton Sampaio, ainda com a dúvida se Vitão terá condições para retornar.

Segundo os cálculos da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), o Inter é o sexto time com mais chances de jogar a Série B em 2026, com 10,2% de probabilidade. Mesmo próximo à degola, o Colorado está mais perto de jogar a Sul-Americana em 2026 do que a segunda divisão nacional, com 33,7%. Apesar das baixas chances, o clima para o jogo contra o Galo é de decisão. Nas palavras do técnico argentino , ele quer "trabalhar o anímico e a atitude", para recuperar o ímpeto e a coragem. Emiliano complementou que “esse é um momento para homens” e que “já viveu essa situação e não quer viver novamente".

Sob o comando da Família Díaz, a equipe soma duas vitórias e um empate diante da torcida. Faltando apenas quatro jogos em casa, o Inter apostará todas suas fichas na força do fator local. A vitória contra a equipe mineira é extremamente importante para mudar o rumo no campeonato. Caso saia vencedor do confronto, contando que o Vitória perca para o Cruzeiro, em Belo Horizonte, pode abrir sete pontos de vantagem para a zona de rebaixamento, mudando as perspectivas na competição, podendo focar apenas na vaga na Sul-Americana.

Para contar com o apoio da torcida, a direção lançou uma série de promoções para o jogo do próximo domingo (2) . Os sócios das categorias Carteira Vermelha, Cadeira Locada, Parque check-in e Patrimonial Clube poderão acessar sem custos e ainda levar um acompanhante. Já os sócios das categorias Campeão do Mundo, Nada Vai nos Separar, Academia do Povo e Parque Ingresso vão ter acesso gratuito ao Beira-Rio. E para quem não é sócio, os ingressos custam R$ 20,00 em todas as áreas livres do estádio. Ainda haverá desconto em cadeiras locadas para sócios. Dependendo da modalidade, os valores podem variar entre R$ 50,00 e R$70,00, e para não sócios R$ 80,00.

Fora de campo, o clube lançou na noite desta segunda-feira (27), uma parceria com o Time Forte, empresa especializada em gestão e licenciamento de escolas de futebol. O plano prevê a abertura de até 120 unidades e um aumento progressivo de alunos, a fim de tornar o projeto, em até cinco anos, o maior do Sul do Brasil. Diferentes faixas etárias serão atendidas pelas novas escolas de futebol doColorado, no Programa Kids, o público é de 4 a 17 anos de idade. A parceria fomentará, por meio de matrículas, eventos, mensalidades, merchandising e intercâmbios, novas receitas para o clube.