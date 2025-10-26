Inter tem péssima atuação, perde para o Fluminense no Rio, e segue próximo do Z-4

Após uma semana com dois compromissos fora de casa, o Inter retorna a Porto Alegre sem pontos na bagagem. Neste domingo (25), no Maracanã, o Colorado foi amplamente dominado pelo Fluminense, contou com grande atuação do goleiro Ivan, mas acabou derrotado por 1 a 0. O gol foi marcado pelo lateral Samuel Xavier, e o duelo valeu pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. Restam oito partidas para o fim da competição, que promete aos gaúchos tensão na disputa contra o rebaixamento.

Desde o apito inicial, o Tricolor das Laranjeiras assumiu o controle territorial e estabeleceu o ritmo da partida. O trio ofensivo formado por John Kennedy, Serna e Acosta explorou os espaços e criou dificuldades constantes para o sistema defensivo colorado, que atuou com linha de quatro e teve a improvisação de Victor Gabriel na lateral-esquerda. Nos cinco primeiros minutos, Ivan já havia realizado três defesas difíceis, incluindo uma bola no travessão, evitando que o placar fosse aberto de imediato.

A estratégia do Inter, por sua vez, era oposta: se fechar atrás e tentar aproveitar erros na transição carioca. Na prática, uma variação muito mal executada do famigerado Parked Bus do português José Mourinho. A aposta resultou em pouca produtividade e, embora Alan Patrick, Carbonero e Vitinho tentassem criar em contra-ataques, faltava um algo a mais. Mesmo assim, os gaúchos tiveram a chance mais clara da etapa inicial, em finalização fraca de Vitinho cara a cara com o goleiro Fábio.

Nos primeiros 45 minutos, o domínio fluminense se traduziu nos números. Foram quinze finalizações do time carioca contra apenas duas do Inter, além de duas bolas na trave. O placar zerado ao intervalo refletia mais o desempenho de Ivan do que o equilíbrio entre as equipes. O goleiro fez cinco defesas difíceis e foi o responsável por manter o time vivo no jogo.

Na segunda etapa, o Inter tentou reagir com três mudanças (as entradas de Borré, Alan Benítez e Clayton Sampaio), mas seguiu sem conseguir conter o ímpeto dos donos da casa. O Fluminense manteve o controle territorial e voltou a criar em sequência, com Hércules e Serna levando perigo.

A pressão já não era tão forte no momento em que finalmente se converteu em bola na rede, aos 15 minutos: Samuel Xavier recebeu na entrada da área e finalizou com categoria, de canhota, no canto direito de Ivan. A liberdade dada ao autor do gol evidenciou o desajuste defensivo colorado.

A alteração no placar em nada alterou o cenário da partida. Mesmo em vantagem, o Fluminense seguiu mais organizado e dominante. O Inter, desajustado e previsível, só ameaçou em chute de Borré, desviado por Ignácio. Faltou articulação no meio-campo e capacidade de sustentar a posse de bola no campo ofensivo. Em resumo, uma tarde para ser esquecida - e aprendida - pelos técnicos Emiliano e Ramón Díaz.

Com o resultado, o Inter permanece com 35 pontos, na 15ª posição do Brasileirão. A distância para a zona de rebaixamento continua em quatro pontos, já que o Vitória também perdeu na rodada. No próximo domingo, no Beira-Rio, o Colorado recebe o Atlético-MG em confronto decisivo na tentativa de afastar o risco de queda.

Fluminense (1) Fábio; Samuel Xavier (Guga), Ignácio, Thiago Silva e Renê; Bernal (Otávio), Hércules e Lucho Acosta (Lima); Canobbio (Keno), John Kennedy (Cano) e Serna. Técnico: Luis Zubeldía.



Inter (0) Ivan; Bruno Gomes (Pablo), Mercado (Ronaldo), Juninho e Victor Gabriel (Clayton Sampaio); Bruno Henrique (Alan Benítez), Luiz Otávio, Thiago Maia (Borré) e Alan Patrick; Vitinho e Carbonero. Técnico: Ramón Díaz.

Árbitro: Raphael Claus.