João Fonseca vence espanhol e fará maior final da carreira

Na terra de seu ídolo Roger Federer, e com os pais do suíço na plateia, o brasileiro João Fonseca venceu no torneio da Basileia sua primeira semifinal no nível ATP 500, um degrau acima do torneio de Buenos Aires (250) que venceu em fevereiro. Em partida muito equilibrada, o tenista de 19 anos e número 46 do mundo derrotou o espanhol Jaume Munar, 42º do ranking, por 2 sets a 0. Agora, encara Alejandro Davidovich Fokina (18º) às 11h30 deste domingo (26), com transmissão de ESPN 2 e Disney+.

João começou jogando bem, tentando controlar os pontos e se antecipando aos movimentos do adversário. Nos 12 primeiros games, nenhum dos dois teve chances de quebra, com o brasileiro com pequena vantagem nos pontos ganhos em primeiro serviço e lendo bem particularmente o segundo saque do espanhol. Acabou levando a primeira parcial por 7/6 (4), em 1h01min de disputa.

Munar tomou a dianteira no segundo set, abrindo 3 a 1 depois de quebrar pela primeira vez o saque do brasileiro. João devolveu a quebra para equilibrar o placar em 4 a 4, e novamente para fechar a partida em 7/5 no segundo set, com 1h54min no relógio.

"Eu sabia que seria uma partida difícil, Jaume tem jogado bem nesta superfície. Ele põe muita pressão, é preciso defender o tempo todo -não gosto de jogar com esses caras, gosto ser agressivo e ir para os winners. Foi um mix de defesa e ataque, esta partida", afirmou o brasileiro depois do jogo. Ele também comemorou sua mentalidade: "Vamos continuar com essa energia para a final".

"Foi um ano incrível, começando em 130 do mundo e chegando aos 40 e algo. Nós focamos quais semanas jogaríamos. Não fomos para a Ásia neste ano, eu estava um pouco doente. Fiquei com a minha mentalidade, trabalhei nisso. Estou conseguindo as oportunidades, estou feliz de estar aqui e vamos por esse troféu", disse.

Ao alcançar a final, João deve chegar a 34º do mundo, melhor ranking de sua carreira até aqui, podendo subir mais se levantar a taça.

João buscava ser o primeiro brasileiro numa final acima de ATP 250 desde que Gustavo Kuerten perdeu em Indian Wells - um torneio de nível Masters 1000 - para Lleyton Hewitt, em 2003. O carioca é também o quarto finalista mais jovem da história do torneio, aos 19 anos e 2 meses.

Em 2024, João venceu o Next Gen ATP Finals, um torneio de fim de ano que reúne os oito melhores jogadores com 20 anos ou menos da temporada. Mas agora alcança uma final em um aberto, com atletas de diferentes rankings e níveis de experiência.

O brasileiro e Munar chegaram à semifinal após desistências de rivais canadenses. João avançou após Denis Shapovalov, número 23 do mundo, sentir um incômodo no joelho direito quando o brasileiro vencia por 3/6, 6/3, 4/1. Já o espanhol liderava por 4/1 o confronto contra Felix Auger-Aliassime, campeão do torneio em 2022 e 2023, quando este encerrou a partida.

Munar também tentava sua primeira final de ATP 500 - já havia sido finalista em Marbella (ATP 250), em 2021. Em duplas, seu melhor resultado foi o vice-campeonato no Rio Open, em fevereiro passado, ao lado de Pedro Martinez - perdeu para os brasileiros Rafael Matos e Marcelo Melo.

Também espanhol, Fokina avançou à final na Basileia após a desistência do francês Ugo Humbert, no segundo set.

O último torneio de João havia sido o ATP 250 de Bruxelas, na Bélgica, há duas semanas, onde perdeu na primeira rodada para o holandês Botic van de Zandschulp.

Federer venceu o torneio da Basileia dez vezes (2006-08, 10-11, 14-15, 17-19) e fez outras três finais. No ano passado, o título ficou com o francês Giovanni Mpetshi Perricard.