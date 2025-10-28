Porto Alegre,

Publicada em 28 de Outubro de 2025 às 10:21

Como Kobe Bryant é o único que já ganhou Olimpíadas e Oscar

Obra com Kobe Bryant foi premiada no Oscar de 2018, na categoria Melhor Curta de Animação

Frederic J. Brown/AFP/JC
Agências
Um dos maiores jogadores de basquete dos últimos tempos, Kobe Bryant é o único atleta profissional a ganhar um Oscar. Grande estrela do Los Angeles Lakers, clube em que passou a maior parte de sua carreira, Kobe Bryant foi cinco vezes campeão da NBA. Com um talento excepcional e grande capacidade de liderança, representou os Estados Unidos em duas Olimpíadas.
Após a decepção em Atenas 2004, quando ficou com o bronze, o Dream Team chegou ao lugar mais alto do pódio em Pequim 2008. Kobe Bryant foi um dos líderes da equipe, que conquistou o ouro ao vencer a Espanha.
Quatro anos depois, em Londres 2012, o atleta ganhou mais uma medalha dourada. Com um time repleto de lendas, como LeBron James e Kevin Durant, os Estados Unidos chegaram ao topo novamente ao derrotar a Espanha.
COMO KOBE BRYANT GANHOU UM OSCAR?
Após brilhar nas quadras, Kobe Bryant se aposentou do basquete profissional em 2016. A partir daí, passou a se dedicar a projetos pessoais, ligados à sua fundação e ao audiovisual. Em 2017, ele lançou o curta Dear Basketball, assinando o roteiro e a produção. A obra contou com direção de Glen Keane, conhecido por seu trabalho em animações da Disney.
Com cerca de cinco minutos de duração, o filme é baseado em uma carta escrita por Kobe em 2015, anunciando sua aposentadoria da NBA. O enredo retrata a história de amor de Kobe com o basquete, desde sua infância até o fim da carreira.
A obra foi premiada no Oscar de 2018, na categoria Melhor Curta de Animação. O título tornou Kobe Bryant o primeiro atleta profissional a ganhar um Oscar. Além de agradecer à família e ao esporte pela conquista, o atleta compartilhou uma mensagem inspiradora:
"O mais difícil para os atletas é silenciar o ego. Meu conselho é encontrar algo que você ame fazer, e tudo fará sentido." - Kobe Bryant.
Kobe Bryant faleceu em janeiro de 2020, aos 41 anos. O atleta foi vítima de um acidente de helicóptero que colidiu com uma montanha e pegou fogo. Além dele, outras oito pessoas morreram no acidente. Treinadores, amigos e sua filha Gianna, de 13 anos, também faleceu.

