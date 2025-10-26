Grêmio vence o Juventude na Arena e se distância do Z-4

Em noite inspirada de Carlos Vinicius o Grêmio voltou a vencer no Campeonato Brasileiro. Frente ao Juventude na tarde deste domingo, o Tricolor controlou as ações e saiu com o 3 a 1. Com os três pontos conquistados na 30ª rodada da competição a equipe viu a distância para a zona do rebaixamento aumentar para oito pontos.
LEIA TAMBÉM: João Fonseca vê canadense abandonar no 3º set e é 2º brasileiro na semifinal de um ATP 500
Contra um adversário que nunca conquistou uma vitória dentro da Arena, o time da casa entrou decidido a manter a escrita. Desde o minuto inicial era a equipe do técnico Mano Menezes que tomava as iniciativa de ataque. Mesmo com o domínio, o Grêmio tinha dificuldades para quebrar a barreira montada pelo Juventude. Quando conseguia passar a defesa para finalizar, pecava na mira e mandava para fora.
Depois de muito pressionar, finalmente o Tricolor encontrou a chance que precisava. Aos 30, Alysson dominou dentro da área e foi tocado por Alan Ruschel. O árbitro Alex Gomes Stefano marcou pênalti. Na cobrança, Carlos Vinícius bateu firme, o goleiro Jandrei acertou o lado mas não conseguiu impedir o gol.
Atrás no placar, o Juventude abriu a caixa de ferramentas. Nos 15 minutos finais o jogo foi travado pelas muitas faltas dos visitantes, que levaram mais três cartões amarelos, totalizando cinco apenas na primeira etapa. Aos 53, o juíz encerrou a primeira etapa com a vitória parcial do Grêmio.
Se nos 45 minutos iniciais o Tricolor demorou para furar a defesa, no segundo tempo a história foi outra. Aos dois minutos, Amuzu recebeu de Arthur e fez um lançamento rasteiro em profundidade para Carlos Vinicius que dominou e finalizou na saída de Jandrei para marcar o seu segundo e ampliar o placar.
Contra um adversário que nunca conquistou uma vitória dentro da Arena, o time da casa entrou decidido a manter a escrita. Desde o minuto inicial era a equipe do técnico Mano Menezes que tomava as iniciativa de ataque. Mesmo com o domínio, o Grêmio tinha dificuldades para quebrar a barreira montada pelo Juventude. Quando conseguia passar a defesa para finalizar, pecava na mira e mandava para fora.
Depois de muito pressionar, finalmente o Tricolor encontrou a chance que precisava. Aos 30, Alysson dominou dentro da área e foi tocado por Alan Ruschel. O árbitro Alex Gomes Stefano marcou pênalti. Na cobrança, Carlos Vinícius bateu firme, o goleiro Jandrei acertou o lado mas não conseguiu impedir o gol.
Atrás no placar, o Juventude abriu a caixa de ferramentas. Nos 15 minutos finais o jogo foi travado pelas muitas faltas dos visitantes, que levaram mais três cartões amarelos, totalizando cinco apenas na primeira etapa. Aos 53, o juíz encerrou a primeira etapa com a vitória parcial do Grêmio.
Se nos 45 minutos iniciais o Tricolor demorou para furar a defesa, no segundo tempo a história foi outra. Aos dois minutos, Amuzu recebeu de Arthur e fez um lançamento rasteiro em profundidade para Carlos Vinicius que dominou e finalizou na saída de Jandrei para marcar o seu segundo e ampliar o placar.
LEIA TAMBÉM: Brasileira é campeã mundial de taekwondo 20 anos depois de título inédito
Depois de sofrer o segundo, o Juventude finalmente acordou e começou a achar buracos na defesa adversária. Mas quando a zaga falhou, Tiago Volpi aparecia para manter a vantagem. No pior momento do Tricolor na partida, a estrela do centroavante voltou a brilhar. Alysson fez boa jogada e tocou para Carlos Vinicius que dominou e finalizou tirando o goleiro para chegar ao seu terceiro.
A resposta dos caxienses veio aos 33. Luan Freitas fez o corte na saída do Grêmio e a bola sobrou para Igor formiga dentro da área, o lateral-direto finalizou, a bola ainda desviou antes de morrer no fundo da rede, 3 a 1. Mas já era tarde, aos 48 o juiz apitou o final de jogo para garantir a vitória tricolor.
Com o resultado o Grêmio subiu para a 11ª colocação e voltou à zona de classificação da Sul-Americana. O time de Mano volta a campo no próximo domingo, dia 2 de novembro para enfrentar o Corinthians na casa dos paulistas.
Grêmio (3) - Tiago Volpi; João Lucas, Noriega, Kannemann e Marlon; Dodi, Arthur (Cuéllar), Alysson (Pavón), Edenilson (Cristaldo) e Amuzu (Aravena); Carlos Vinícius (André Henrique). Técnico: Mano Menezes
Juventude (1) - Jandrei; Igor Formiga, Rodrigo Sam, Marcos Paulo e Alan Ruschel; Caíque (Hudson), Jadson (Giovanny) e Peixoto; Rafael Bilu (Ênio), Taliari (Luan Freitas) e Gilberto (Scatolin). Técnico: Thiago Carpini
Arbitro - Alex Gomes Stefano
Depois de sofrer o segundo, o Juventude finalmente acordou e começou a achar buracos na defesa adversária. Mas quando a zaga falhou, Tiago Volpi aparecia para manter a vantagem. No pior momento do Tricolor na partida, a estrela do centroavante voltou a brilhar. Alysson fez boa jogada e tocou para Carlos Vinicius que dominou e finalizou tirando o goleiro para chegar ao seu terceiro.
A resposta dos caxienses veio aos 33. Luan Freitas fez o corte na saída do Grêmio e a bola sobrou para Igor formiga dentro da área, o lateral-direto finalizou, a bola ainda desviou antes de morrer no fundo da rede, 3 a 1. Mas já era tarde, aos 48 o juiz apitou o final de jogo para garantir a vitória tricolor.
Com o resultado o Grêmio subiu para a 11ª colocação e voltou à zona de classificação da Sul-Americana. O time de Mano volta a campo no próximo domingo, dia 2 de novembro para enfrentar o Corinthians na casa dos paulistas.
Grêmio (3) - Tiago Volpi; João Lucas, Noriega, Kannemann e Marlon; Dodi, Arthur (Cuéllar), Alysson (Pavón), Edenilson (Cristaldo) e Amuzu (Aravena); Carlos Vinícius (André Henrique). Técnico: Mano Menezes
Juventude (1) - Jandrei; Igor Formiga, Rodrigo Sam, Marcos Paulo e Alan Ruschel; Caíque (Hudson), Jadson (Giovanny) e Peixoto; Rafael Bilu (Ênio), Taliari (Luan Freitas) e Gilberto (Scatolin). Técnico: Thiago Carpini
Arbitro - Alex Gomes Stefano