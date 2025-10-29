Vini Jr. se desculpa por explosão, mas não cita Xabi

Vini Jr. se manifestou pela primeira vez após deixar o clássico entre Real Madrid e Barcelona reclamando de ser substituído pelo técnico Xabi Alonso. Em pedido de desculpa, o atacante citou o Real Madrid, os torcedores, os colegas de time e o presidente Florentino Pérez, mas não colocou o nome do treinador na lista.

LEIA TAMBÉM: Inter tenta superar falhas do lado esquerdo para o duelo contra o Galo

"Hoje quero pedir desculpas a todos os torcedores do Real Madrid pela minha reação quando fui substituído no clássico. Como já fiz pessoalmente durante o treino de hoje, quero também pedir desculpas novamente aos meus colegas de equipe, ao clube e ao presidente", disse Vini nas redes sociais.

"Às vezes, a paixão me domina; sempre quero vencer e ajudar minha equipe. Meu espírito competitivo vem do amor que sinto por este clube e por tudo o que ele representa. Prometo continuar lutando a cada segundo pelo bem do Real Madrid, como tenho feito desde o primeiro dia."

O camisa 7 participou do treino da equipe nesta quarta-feira (29). O Real Madrid se reapresentou e iniciou os treinamentos visando o jogo contra o Valencia, no sábado, pelo Campeonato Espanhol.

O brasileiro ficou muito irritado ao ser substituído por Rodrygo aos 22 minutos do segundo tempo. Ele protestou veementemente contra a decisão de Xabi Alonso, chegou a caminhar em direção ao vestiário, mas voltou para o banco de reservas.

LEIA TAMBÉM: Espírito Santo terá etapa da WSL pela primeira vez na história

Vini Jr. poderia ser multado e até suspenso pelo Real Madrid, segundo o jornal Mundo Deportivo, da Espanha. Até agora, no entanto, o clube não anunciou nenhuma medida pela atitude do atacante.

O atacante brasileiro tem 13 jogos feitos pelo Real nesta temporada com Xabi Alonso. Até aqui, ele jogou os 90 minutos em apenas três deles, foi substituído em outros sete duelos e começou três no banco.

O episódio foi mais um entre as polêmicas envolvendo jogadores do Real Madrid e Xabi Alonso, contratado nesta temporada. Antes de Vini Jr, Rodrygo, Valverde, Camavinga e Rüdiger chegaram a alfinetar algumas decisões do técnico.