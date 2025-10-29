Espírito Santo terá etapa da WSL pela primeira vez na história

O Espírito Santo vai (finalmente) entrar no mapa do surfe mundial. Pela primeira vez na história, o estado receberá uma etapa oficial da Liga Mundial de Surfe (WSL).

A Praia de Ulé, em Guarapari, será palco da quarta etapa do Circuito Banco do Brasil de Surfe 2025, válida como QS 4.000 do Qualifying Series, a terceira divisão do circuito mundial, entre os dias 20 e 23 de novembro.

O evento promete movimentar a cidade capixaba, reunindo alguns dos melhores surfistas da América do Sul em busca de pontos importantes no ranking regional. "Trazer uma etapa deste porte para Guarapari é valorizar a história do surfe capixaba e, ao mesmo tempo, abrir portas para as novas gerações de competidores", Ivan Martinho, presidente da WSL na América Latina

CIRCUITO BB

Desde 2022, o Circuito Banco do Brasil de Surfe vem se consolidando como uma das principais vitrines do surfe nacional.

Foram 17 etapas realizadas até aqui, com mais de 1.700 vagas distribuídas entre surfistas de todo o país.

O formato garante pontos decisivos no ranking sul-americano da WSL, que classifica atletas para o Challenger Series, porta de entrada para o Championship Tour (CT).

DESTAQUES

Entre os homens, o Brasil domina a temporada: Weslley Dantas lidera o ranking com 16.770 pontos, seguido por Mateus Herdy e Daniel Templar. Os capixabas Rafael Teixeira e Krystian Kymerson serão os representantes locais na disputa.

No feminino, o cenário é o mesmo, Tainá Hinckel, Laura Raupp e Silvana Lima ocupam o top 3 continental.

A etapa capixaba também reforça a expansão do circuito, que já passou por oito estados e 11 cidades desde a estreia, incluindo Torres (RS), Saquarema (RJ), Natal (RN) e Imbituba (SC).

Em cada parada, o evento combina alto nível técnico com ações voltadas à sustentabilidade e à comunidade local.