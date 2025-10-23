Após prisão de Billups, Splitter se torna primeiro brasileiro técnico da NBA

O brasileiro Tiago Splitter, 40, assumiu nesta quinta-feira (23) o comando do Portland Trail Blazers, em um dia caótico da NBA, a liga norte-americana de basquete. Ele se tornou o técnico interino do time após a prisão do titular do cargo, Chauncey Billups, detido em meio a uma investigação de apostas ilegais nos Estados Unidos.

Campeão da NBA em 2014 como jogador, com a camisa do San Antonio Spurs, o catarinense é um discípulo do comandante Gregg Popovich. Ele trabalhou como assistente técnico no Brooklyn Nets, de 2019 a 2023, e do Houston Rockets, de 2023 a 2024. Sua única experiência como treinador principal foi na Europa, no Paris Basketball, da França, na última temporada.

A direção dos Blazers foi obrigada a nomear um novo técnico por causa da prisão de Billups, acusado de participação em jogos de pôquer manipulados. Houve outras prisões de pessoas relacionadas à NBA, uma delas a do armador Terry Rozier, do Miami Heat, mas no caso do treinador a detenção não é ligada a apostas em jogos da liga de basquete.

Horas após a operação policial, a NBA anunciou o afastamento de Billups e Rozier e disse cooperar com as investigações. Os dirigentes da equipe de Portland consideraram deixá-la sob comando de outro de seus assistentes, Nate Bjorkgren, 50, que tem larga experiência como auxiliar e chegou a ser o comandante principal do Indiana Pacers, mas optou por Splitter.

O brasileiro esteve na liga norte-americana como jogador de 2010 a 2017. Além de defender o San Antonio Spurs, vestiu os uniformes do Atlanta Hawks e do Philadelphia 76ers. Começou, então, uma carreira à beira da quadra e deixou ótima impressão em sua passagem pela França, conquistando com o Paris a Liga Francesa e a Copa da França.