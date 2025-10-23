Daniel Naroditsky: morte e investigação por trapaça levantam debate sobre acusações no xadrez

Após a repentina notícia da morte de Daniel Naroditsky, prodígio norte-americano do xadrez, a Federação Mundial do Xadrez (Fide) afirmou nesta quarta-feira (22) estar investigando as acusações de trapaça feitas pelo russo Vladimir Kramnik contra o ex-jogador. Antes de morrer, o norte-americano negou todas as incriminações e apontou que as alegações falsas tiveram impacto em sua última live na plataforma Twitch.

Fonseca segura melhor saque do mundo e vence atual campeão na Basileia LEIA TAMBÉM:

Kramnik disse à agência de notícias Reuters que não daria declarações sobre informações isoladas, seu desejo é contar a "história completa". Depois do anúncio da morte de Naroditsky na segunda-feira (20), muitos fãs culparam o mestre russo pela tragédia. Desde então, Kramnik declarou em seu perfil da plataforma X - antigo Twitter - que tomaria as devidas medidas legais contra "todos aqueles que me culpam falsamente".

Ele ainda lamentou a morte do adversário e declarou: "Sem dúvida, esta tragédia recente deve ser investigada pela polícia. Há muitos interesses financeiros envolvidos para termos certeza de que foi apenas um incidente. Estou pronto para fornecer todas as informações necessárias."

Figuras emblemáticas do xadrez como o segundo melhor do mundo, Hikaru Nakamura, o ex-campeão mundial Magnus Carlsen e o grande professor indiano Nihal Sarin condenaram as ações do mestre russo. Os profissionais apontam que a forma como a situação foi conduzida fez com que Naroditsky estivesse sob "imensa pressão".