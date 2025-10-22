Inter perde para o Bahia em jogo atrasado do Brasileirão e segue próximo ao Z-4

O Inter enfrentou o Bahia, na Arena Fonte Nova, em confronto atrasado da 14ª rodada do Brasileirão. Jogando fora de casa e com desfalques no time principal, a equipe colorada não conseguiu suportar a embalada equipe baiana e voltou para a casa com a derrota. Com o resultado, o time de Ramón Díaz permanece na 14ª posição, a quatro pontos da zona de rebaixamento. O próximo confronto do Inter é contra o Fluminense, no Rio de Janeiro, no sábado (25), às 17h30min.
O Inter foi a campo sem contar com os lesionados Alan Patrick, Benítez e Braian Aguirre, além de Carbonero suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Para suprir essas ausências, Díaz adotou novamente o esquema com três zagueiros, abrindo mão de um dos atacantes.
O início da partida foi marcado por algumas pancadas de chuva, apesar disso, não assustou os visitantes, que começaram pressionando o tricolor baiano, conseguindo ganhar boas oportunidades de ataque, mas não convertendo em finalizações.
O esquema adotado com três volantes teve efeito positivo, com bom domínio nas ações no meio-campo. Até os 25 minutos, a partida era controlada pelo Colorado, porém, não conseguia traduzir a maior posse de bola em chances claras. Até este momento, o único chute no gol era da equipe baiana, que parou na boa defesa do goleiro Ivan.
Aos 28, a melhor chance foi dos baianos: após um cruzamento na área, o arqueiro colorado espalmou a bola na frente de Michel Araújo, que não esperava o presente, a bola bateu na coxa do jogador e foi para fora do campo. A partir deste momento, os mandantes começaram a gostar mais do jogo e, após novo cruzamento na área, Jean Lucas parou em Ivan.
Suportando a ações do Bahia, aos 45, na saída em transição rápida, Vitinho cortou o defensor dentro da área e finalizou de chapada, mas parou em boa defesa de Ronaldo. E, quando o primeiro tempo parecia caminhar para o 0 a 0, Bernabei empurrou, de forma infantil, o adversário dentro da área, após sofrer o drible e o pênalti foi marcado. Willian José cobrou e Ivan defendeu. No rebote, o próprio atacante mandou no travessão. Só que mesmo com os dois erros, a bola sobrou de novo nos pés do atacante e conseguiu mandar para o fundo do gol.
No segundo tempo, Ramón promoveu mudanças, com as entradas de Alisson e Prado, ambos do Celeiro de Ases, nas vagas de Benítez e Bernabei. Porém, as mexidas não conseguiram ser traduzidas em melhores oportunidades.
Aos 24, o jovem lateral ainda acabou expulso, após chegada firme em Nestor. Depois disso, o Bahia dominou ainda mais as ações e não deu oportunidades para o Colorado atacar, conseguindo manter o resultado até o final da partida sem grandes sustos.
Bahia (1) Ronaldo; Gilberto, Gabriel Xavier, Santi Mingo e Luciano Juba (Iago); Acevedo (Pulga), Jean Lucas e Michel Araújo (Nestor); Sanabria (Tiago), Ademir (Kayky) e Willian José. Técnico: Rogério Ceni.
Inter (0) Ivan; Alan Benítez (Prado), Vitão (Clayton Sampaio), Mercado e Victor Gabriel; Bruno Gomes, Luis Otávio (Bruno Henrique) e Thiago Maia e Bernabei (Alisson); Vitinho (Raykkonen) e Borré. Técnico: Ramón Díaz.
Árbitro - Flavio Rodrigues de Souza (SP).